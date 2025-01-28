谢岳鹏讲述在缅甸电诈园区的经历 缅甸经济恶化导致多族裔年轻人涌入诈骗

就在台湾喜迎农历新年之际，前阵子才从缅甸诈骗园区逃回的特技表演者谢岳鹏却仍惊魂未定。他向美国之音分享了他不幸遭拐骗并侥幸得救的经历。 与此同时，知情人士说，缅甸近四年的内战冲突让经济更为萧条，导致当地有愈来愈多不同族裔的年轻人自愿从事诈骗行为。分析人士说，倘若中国及缅甸军政府仍无法有效打击诈骗行为，缅甸反抗军的军事攻势可能会加速影响整个缅甸内战的态势。 遭拐骗至缅甸 谢岳鹏仍惊魂未定 尽管已经平安回到台湾好几天，但谈到前阵子莫名被骗到缅甸诈骗园区，从事特技表演工作的谢岳鹏仍然余悸犹存，特别是手上的勒痕，到现在还没消退。 谢岳鹏告诉美国之音：“我现在前面这个是手铐铐住，铐太久，然后就是有勒出伤痕出来，那个时候甚至已经有化脓、有点感染的那种情况，但是跟他们讲，他们也不会鸟，也不会跟你说帮你擦药或什么的。” 谢岳鹏说，去年12月下旬在脸书上看到一个征求特技表演者前往泰国工作的讯息，因为应聘过程一切正常，他不觉得有什么异常，但没想到人到泰国之后，行车时间一度长达近八小时。之后接待的工作人员还带他过河。他还发现，聘方下订的回程机票被无故取消，才觉得整件事情不太寻常。 这时，谢岳鹏用手机偷偷定位，发现人已经在缅甸，但现场遍布携带AK-47步枪，甚至是手榴弹的数名安保人员，让他不敢轻举妄动，只能见机行事。 手机、护照被没收 还遭殴打及囚禁 到了缅甸没多久，对方直言，把他拐到这里就是要做诈骗。这时他意识到自己已经到了诈骗园区。他的手机和护照随即被收走，也遭受欧打与囚禁。 谢岳鹏说：“我第一天抵达园区的时候，我就被关进了他们的小黑屋里面，然后长达五天，然后这五天的时间里面就是我是被手铐铐着，限制人身自由，然后被铐的时候，我全程都只能站着，并且他除了就是让我们去上厕所、吃饭、喝水，可能这三个时间之外，其余的时间都把我铐着，并且就是让我没办法好好休息，没办法好好睡觉。” 不仅如此，谢岳鹏还说，即便他在手铐被铐着的情况下站着休息，都还会被园区的人打醒，包含脸、头、身体多个部位都遭到殴打。而园区的围栏每50公尺就有人把守着，要逃跑非常困难。 在遭到施暴后，园区人员开始强迫谢岳鹏做诈骗工作。但他发现，园区的电脑竟能连到外部网路，于是他决定试图对外发出求救讯号。 谢岳鹏说：“所以我在那个电脑上面，我创了一个社群平台的小号，然后去跟我身边的亲朋好友尽快去做联络，那也非常幸运的就是真的联络到了、并且也联络到了我们台湾的刑事局，然后我尽量把我的资讯、把我所知道的事情就尽量透露出来，让大家知道说我现在的状态是什么样。” 不幸的是，谢岳鹏在查找园区资料时被发现，于是再次遭受酷刑。 他说：“所以我后面被带到我们园区外面的一个军事的监狱里面，也是一样被手铐着，然后我是上衣被脱掉，被铐在大广场上面，然后在那边接受就是太阳的炙烤，然后一天被晒六个小时。我这样子总共被铐了大概九天，甚至我们在监狱里面的时候，一天只给我们吃一餐，就只有一碗白饭，然后可能就加一点点蔬菜。” 除此以外，谢岳鹏还被迫搬运重石、来回走动数小时等强迫劳动。不过，就在遭囚禁的九天时间完全与外界断联后，先前他对外发出的求援终于发挥了作用。 幸运获赎后得救 谢岳鹏说：“有一天就是(诈骗园区)老板突然就跟我讲说就是有人已经帮我赔付了。当下我在园区里面的时候，我是非常震惊的，因为我没有任何的通讯软体或是通讯设备，有办法跟外界去做联络，所以我也没办法第一时间知道是谁，我就只能就是怀抱着一个期待但又非常害怕的一个心情去收我的行李，然后赶快到大门口那边。”