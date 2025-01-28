涉嫌诱骗中国公民至泰缅边境拘禁贩卖，要犯“颜十六”被捕并被押回中国

中国公安部星期天（1月26日）晚表示，涉嫌将多名中国公民诱骗至泰国与缅甸边境地区实施拘禁、买卖以及强迫从事电信网络诈骗活动的一名要犯已经被捕，并于星期六晚押送回中国。 中国官媒援引公安部有关负责人的话说，被逮捕和押送回国的嫌疑人是颜某磊，网名“颜十六”。他最近通过在微信群中发布赴泰国曼谷拍摄影片的招聘广告，诱骗中国31岁的男演员王星以及孙姓灯光师等一行多人抵达曼谷机场后，乘坐“颜十六”安排的车辆经泰缅边境进入缅甸妙瓦底“阿波罗”园区，随后就被控制及切断与外界的联系，并且被贩卖至当地多个电信诈骗园区。 王星等人的失踪案引起中国民众和舆论的高度关切。中国公安机关随即对此案展开调查，并且在试图解救失联被困人员的过程中，发现了一个藏匿于妙瓦底、专门从事跨境人口诈骗和人口贩运的犯罪集团。 该集团自去年12月起，在大量微信群中发布招聘演员、模特、影视剧组工作人员的虚假广告，通过为上钩人员购买机票、预定旅馆、安排车辆等方式，将这些人诱骗至泰国后，再转运至缅甸妙瓦底，然后贩卖到各个电信诈骗园区，从事电信网络诈骗活动。 报道说，王星等人虽然在中泰警方联手调查追踪下，已经获救脱困、安全返回中国，但是警方对此类诈骗和人口贩运案件的调查却仍在步步深入。 “经公安部工作组和我驻泰使馆全力工作，在泰执法部门协助下，相关案件的重要犯罪嫌疑人颜某磊到案，并于1月25日晚回国，”中国公安部的官员向媒体表示。 “目前，公安机关正全力开展案件侦办工作，”这位官员又说。 缅甸妙瓦底是一个臭名昭著的电信诈骗集团聚集地，网络和电信诈骗在新冠疫情期间像病毒一样泛滥成灾。根据联合国的统计数据，大约有几十万人被犯罪分子控制在东南亚一些国家，特别是缅甸、泰国、老挝和柬埔寨一带的边境地区，专门进行网络和电信诈骗等犯罪活动。 尽管美国和其他国家的华人也曾一度因为诈骗电话泛滥而不堪其扰，中国大陆的民众则是电信诈骗的主要目标。由于被害人经常被电信诈骗骗取了毕生的积蓄，中国民众怨声载道，从而迫使当局加大对跨境电信诈骗活动的打击。 中国官媒的报道说，中国公安部和地方警察局派出工作组前往缅甸和泰国等地，与当地警方联手，打掉了许许多多个网络和电信诈骗集团。中国政府还出动包机，将成千上万的电信诈骗活动参与者和犯罪分子押回中国接受调查或受审。 “公安机关将…以更大的决心和力度，持续发起严打猛烈攻势，不断深化国际执法合作，加强与相关国家协助配合，全力缉捕违法犯罪嫌疑人，”中国公安部的官员说。 这位公安部官员还提醒民众提高警惕，加强安全防范意识。 “切勿轻信境外高薪招聘、务工信息，避免落入违法犯罪陷阱，”这位官员说。 路透社上周五报道说，泰国和中国将在泰国境内分别设立协调中心，针对泰国、缅甸和柬埔寨边境地区的电信和其他网络诈骗活动展开联合打击。 泰国警方上周五表示，准备在曼谷泰国国家警察总部增设一个协调中心，中国方面也有计划在与缅甸妙瓦底接壤的泰国湄索（Mae Sot）地区设立另一个协调中心。 泰国警方表示，“该中心（位于曼谷）将与中国合作，调查并打击总部设在缅甸妙瓦底和柬埔寨边境的呼叫中心团伙，其中有不少中国人和泰国人。” 泰国和中国的安全官员在曼谷开会讨论了相关问题。会后双方发表声明说，“协调中心预计将于2025年2月开始工作。” 最近泰国政府面临越来越大的公众压力，要求当局对这些电诈中心采取行动的呼声日趋高涨。一波又一波的人被人贩子绑架贩运到诈骗园区。电诈集团通过残酷手段将他们制服，迫使他们从事各种电诈活动。