中国宠物商机起飞！毛小孩今年也时兴吃“年夜饭”

农历蛇年来临之际，中国数亿家庭早已张罗好年夜饭，准备迎接星期二（1月28日）晚上的除夕团圆夜，而家中的“毛小孩”也成了不可或缺的一部分。有宠物业者告诉美国之音，今年小猫小狗的“年夜饭”餐盒销量格外火爆，比去年增长了约50%。他说，尽管新生儿出生率持续下滑，但中国人饲养的犬猫数量却在不断攀升，带动了另类萌宠经济的商机。然而，面对这一现象，不少中国网民不禁感叹：“这猫狗吃得比我还好！” 虽然经济下行，但中国的宠物商机却似乎逆势走升，尤其在农历春节等节庆日的销量更显突出。 《澎湃》新闻栏目财经观察站1月25日发文指出，相较于中国民众往年过年“烫头、买衣服、买年货”的三件套，部分宠物主人今年蛇年前的三件套竟是“给狗子美容做造型、给狗子买衣服、给狗子买年货”。 另类萌宠商机：小猫小狗年夜饭 其中，宠物美容和年夜饭尤其于10多天前就得提早预定。 仅在抖音平台上，就有数十家商家提供为小猫小狗精心打造的年夜饭礼盒，价格根据内容物的豪华程度和数量，从每套19.9元到168元人民币（约合2.8至24美元）不等。多数商家主打的宣传语是“毛小孩也是家人，该有的仪式感绝不能少。”甚至连宠物餐盒中的各道食物名称都充满年味，比如“鸿运饺子”“圆满汤圆”和“开运年糕”，寓意美好而讨喜。 另据广东《新快报》1月21日的报道，广州一家宠物店还早于一周前的1月19日晚就推出到店享用的“小狗年夜饭”套餐，每只狗的收费是168元人民币，另增加一只狗则只收88元人民币。 相较于陪同的饲主只有免费饮品可喝，这些备受宠爱的小狗们则共可享用10道菜品，如八宝福禄鸭、奶香团圆羹、黑猪黄金蛋饺、芙蓉狮子头和吉蛇纳福糕等，而且此服务一推出就预约额满，让不少一位难求的饲主扼腕。 位于北京的圣宠宠物公司副总罗煜在接受美国之音采访时表示，配合节庆的宠物礼品早自十年前就有人在卖，但并未形成消费趋势，也卖不太动，直到这两年销量才渐渐起飞，尤其过去一年算是迈入“加速阶段”，凡是该公司推出的宠物节日用礼品，如粽子、月饼等都卖得不错，而近期从圣诞节、元旦到农历春节的销量更是一路爬升，卖得“火爆”，其中光是年夜饭礼盒，若客户不提前10多天订货，根本来不及发货。 业者：萌宠商机迈入加速期 罗煜说：“其实从(去年)圣诞节那个时候，就有平安餐包，然后到今年年夜(饭)的盛宴餐盒，都是针对宠物来研发的，今年卖得还特别好，去年我们几乎没怎么卖动(年夜饭礼盒)，今年基本上提前就订不到货了，我觉得(销量)涨45%-50%应该是有的。” 他说，宠物的节日性礼品具有话题性、赶的也是节日氛围和热点，基本上竞争还不算大，因为也跟市场上推出的商家并不多有关，因此，可谓仍处于“求大于供”的阶段，而售价则依数量、包装和精致度而有数十元到数百元不等的价差。 这位宠物公司高管说，虽然中国人口出生率的增速在下滑，但中国民众饲养的猫犬加总起来、已达1.2亿只，约是10年前的一倍，且随着饲主越来越将毛小孩视为家庭的一员，对宠物专属用品和食品的质量要求也就越来越讲究，更常借此发发朋友社交圈发照片炫耀一下。 一家上海餐厅1月25日也办了一桌小狗年夜饭，11位女性饲主带着爱犬出席，除让毛孩子饱食一顿新鲜的鸡丝生菜餐，也分享他们对宠物的爱。 “他是我的灵魂伴侣，因为他给了我很多情绪的支持，开心不开心的时候，他都陪着我，我就想说团圆饭，就跟我的好朋友一起吃，一起来感受这个过年的氛围,”一只名为“养乐多”的牧羊犬饲主Momo Ni告诉路透社记者。 另一位马尔泰犬饲主Daisy Xu也告诉路透社记者，除夕夜当天，她还会爱犬“妞妞”准备另一顿餐，“会给她做狗饭，新年礼物？我爸爸妈妈……讲辈分应该会给他(们)小孙女儿(妞妞)发个红包吧！ 相较于宠物饲主在社交平台晒萌或炫耀毛小孩受到“年夜饭”待遇，不少微博网民则不以为然，更发帖惊呼：“这猫狗吃得比我还好啊!” 中国网民抱怨：猫狗吃得比我还好