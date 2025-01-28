春节“消费降级”成新常态：中国年轻一代如何在经济压力下迎接农历新年？

随着中国经济增速放缓，2025年的农历新年呈现出不同以往的气氛。越来越多的中国年轻人开始重新审视春节开销，减少不必要的支出，选择以更务实、简约的方式迎接新年。美国之音采访了多位30多岁的年轻人发现，传统春节的象征——红包、年货礼品、长途旅行等，如今都受到了经济压力的影响，展现出一种“消费降级”的新趋势。专家指出，这不仅是经济大环境的反映，更折射出社会心态与价值观的深刻变化。 年轻一代的“春节焦虑”：节日氛围被现实压力取代 春节原本是个喜庆团圆的节日，但近年来，越来越多的年轻人对这一传统节日感到压力重重。在社交媒体上，许多网友纷纷吐槽，过年的花销、职场的不确定性、长辈的期待等让人“年关难过”。 网民“馋嘴人生_”说道：“经济不景气除了体现在我那点破工资上之外，还有每年老板给的红包之前都是厚厚一叠，到小小几张，再到今年的西北风，我算是看明白了。” 网民“九努力开心呗”表示：“也不知道今年什么情况，公司已经很不景气年货礼物也没有发，往年会发的过年红包也没有，往年最多过年能休20天今年休一个多月，不知道明年会是个什么样子，感觉已经濒临倒闭了。” 网民“愚从榕”说：“春节近了，年味淡了。春节本是一个农历节气。和朋友聊起来，都认为已不适应现代生活节奏，而是打乱了原有的生活节奏，除了歇两天，团圆以外，实在是找不到太大的乐趣了……走亲串友已成了一种负担。今年，经济不景气，还望人们过节随心吧！” 网民“独一份-me”表示：“现在经济不景气，能有份收入就不错了，窘迫就窘迫，大大方方的承认自己赚的不多，没必要去穷大方，意思意思就行了。那些因为你红包大小而对你有意见的人，就让他们有意见好了，反正你过得不好他们也不会援助你。” 经济下行红包从简 地方倡议“不超20人民币” 面对经济下行压力，中国部分地区开始倡导节俭过年。例如，广西百色市日前提出一项倡议，倡导春节期间压岁钱金额“不超过20元人民币”，并鼓励晚辈向长辈赠送具有纪念意义或情感价值的“祝福礼”，替代传统的高额红包，回归祝福的本质。 此举引发广泛关注，许多网民表示支持，认为有助于减轻经济负担，遏制攀比之风，并建议推广至全国。据了解，类似的做法在广东等地早有传统，红包金额常为5元或10元，更注重祝福意涵，而非过度关注物质层面。 消费降级趋势：年货、礼品、祭祀“能省则省” 在中国经济大环境不景气的背景下，美国之音访问了多名30多岁的中国年轻人，分享他们对农历新年的感受。 30岁的小方(化名)现居上海，从事法律相关工作，对中国的经济下行深有体会。他对美国之音表示，许多人现在已经放弃了大额消费，甚至连卖年货的店家也显得异常冷清。 小方说：“人们其实已经大幅削减非必要开支了，很多工厂早在去年11月就让工人放假了，只剩大厂坚持到1月才放春节假期。” 他进一步表示：“购买年货和发红包也开始从简，没以前那么厚了。”小方透露，往年他都会发千元红包给家中小侄女，但今年他打算改包666元人民币，图个“六六大顺”的吉利来传递喜气即可。 谈及整体消费趋势，小方指出，大多数人都在缩减支出。他认为，像他这一代的年轻人，对于传统的新年庆祝活动热情不高，更多选择出游，并且倾向于避开人潮，在春节前就提早开始旅程。 消费降级 祭祀、礼品从简 39岁的小月(化名)现居大连市，从事政府机关工作，已婚并育有一子。由于不需要照顾父母，家庭经济压力相对较小。然而，面对即将到来的春节，她坦言经济不景气的影响依然存在。