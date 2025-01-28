農青自家產品入菜 年節鉅獻「魔法開運年菜」

外交部與農業部自 2017 年開辦以「新南向政策」目標國為交流對象的「農業青年大使」，每年甄選具有農林漁牧專業及實務背景的青年出國交流，實踐「以人為本，雙向交流」的精神，也擴大台灣的「農青」和新南向農技交流和創業的契機。開辦以來，已有138 名農業青年前往菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國、印度等國家訪問。今年春節年前，農青大使也特地以自家農產品入菜，大展身手端出一桌豐盛的「魔法開運年菜」，和外交部長林佳龍一起品嚐不一樣的年夜飯。 外交部指出，去（2024）年第五屆農業青年大使計畫，共甄選 24 名農業專長青年在 8 月底組成兩團，分赴泰國及馬來西亞進行為期 7 天的訪問，期間拜訪農業相關大學、研究機構，也參訪當地農業設施及農企業，與產、官、學界皆有深入交流互動，不僅有助推廣台灣的農業軟實力，也協助農業青年世代考察當地商機。 外交部表示，林佳龍上任以來，強調新南向政策「以人為本」的精神，推動在「產業、資金、人才」等領域加強與新南向國家合作，更將「智慧新農業」列為外交部「榮邦計畫」八大旗艦計畫之一，盼善用我國優勢產業，深化全球夥伴關係。 今年的「農青大使」特別以自家農產品入菜，大展身手製作多項年節應景菜餚，包括開胃菜選用頂級台灣養殖烏魚卵新鮮製成的「玫瑰佐烏魚子」、嚴選台灣在地當季生態栽培的黑蘿蔔製成的「好彩頭冰糖黑皮蘿蔔」;由農業青年大使團隊合作，用自釀醬油、米酒、黑糖及不用農藥化肥種植的竹筍做成的主菜「筍絲蹄膀」及「醉蝦」。 飯後甜點部份，則使用台東糯米、薑母製成的「四寶桂圓年糕」、「黑糖薑片米米磅蛋糕」、「紅烏龍米米瑪德蓮」、「日本桂圓羊羹」。最後，再品嚐來自南投青農栽培的有機轉型期藍莓、高雄燕巢青農所栽種生產蜜棗跟芭樂;搭配特製的「桂圓琴酒特調」或「高山茶」。 林佳龍表示，各國政要訪台絡繹不絕，外交部每年接待400至500組外賓訪團，在台期間安排部次長設宴款待，外交部在準備宴客時也會別出心裁，善用台灣在地食材入菜，讓外賓品嚐台灣農產品的鮮甜好滋味，呈現創新又道地的台灣特色美食，深受外賓喜愛。 林佳龍說，今年很開心能與農青大使們一起品嚐他們用心準備的「魔法開運年菜」，展示了台灣農業青年世代從農場果園、魚塭到外交餐桌的精湛實力，是台灣走向世界的重要力量，未來這些菜色都可以做為外交部宴請外賓或送外賓的伴手禮點子;而農青大使則以充滿巧思的吉祥話向林佳龍拜年，祝2025年外交工作靈活進退，蛇年通達。 外交部長林佳龍與「農業青年大使」一起品嚐「魔法開運年菜」。 圖：外交部 / 提供