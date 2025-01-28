管仁健觀點》啦啦隊能把籃球場變牛肉場嗎？

2位LuxyGirls啦啦隊員穿粉色丁字褲在場邊做出「一字馬」動作引起爭議。 圖：翻攝自LuxyGirls IG 為了擔心有些酸民望文生義，看到這標題又以為本魯是什麼德高望重的衛道之士，因此鍵盤小五郎必須用「忠信體」先講結論： 是籃球場還是牛肉場都不重要，有人願意買票進場才重要。變成了牛肉場依然是大人不來，女人帶著小孩低頭逃走，那變不變不就都一樣沒用嗎？ 2023年2月18日，剛加盟職籃PLG高雄鋼鐵人的前NBA球星林書豪，對上台新夢想家而引發轟動，很多球迷買票進場一睹「林來瘋」風采。 但台新夢想家的啦啦隊「Formosa Sexy」，在客隊球星林書豪罰球時，竟在球員前方翹起屁股擺動，甚至邊喊球員名字邊拍屁股，還一度露出底褲，讓買票進場的球迷超傻眼。 有鄉民在PTT痛批「性感跟低俗都不會區分嗎？場合都不會看了嗎？根本也不是服裝的問題。」 他認為這樣的尺度，若只是在開場或中場表演就很合適；但在後半場罰球時直接站在籃框底下干擾球迷，「這不是性感了吧，已經變成低俗，甚至下流了 。」 PTT上的這則PO文一出，很多鄉民也附和「打屁屁真的超扯」，或是「打屁屁我個人不接受」。 大多數鄉民也都認為，PLG聯盟應明文規定，啦啦隊員在對手罰球時，禁止出現太大尺度的干擾方式。但相形之下，職籃另一聯盟SBL的狀況就更誇張了。 2025年1月27日《三立新聞網》娛樂中心綜合報導〈再爆爭議！LuxyGirls蹲下「前後前後片」流出 網批：台啦啦隊怎變這樣〉 SBL的LuxyGirls啦啦隊，過去在場邊穿著高衩褲表演『一字馬』，抖動干擾客隊球員罰球，被部分網友批評低俗『是籃球場還是牛肉場！』不過也讓LuxyGirls知名度大開爆紅。 LuxyGirls近日有成員在場邊蹲下面對另一成員的下半身，接著對方下半身不斷『前後前後』扭動，遭網友質疑有性暗示，紛紛批評：『台灣啦啦隊怎麼變這樣了？』 LuxyGirls 近日再IG發布短片，並寫道：『祝大家新年快樂，蛇全部都出來。』畫面中，可見林倢在場邊蹲下面對克啦啦的下半身，林倢並將雙手放在臉頰兩側，接著做出綁頭髮『懂事動作』，而克啦啦下半身則不斷『前後前後』扭動，遭網友質疑有性暗示。 PO文一出，克啦啦在底下留言：『這裡收門票排隊當我』，林倢則解釋：『其實我是在臉部運動。』