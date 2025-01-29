泰总理将访华，向习近平表达对缅甸电诈园区的担忧

在中国游客因安全担忧纷纷取消前往泰国旅游之际，泰国总理帕东坦·西那瓦(Paetongtarn Shinawatra)下周将访问北京，试图安抚因备受瞩目的中国演员王星从泰国被劫持到缅甸妙瓦底电诈园区事件受到惊吓的中国民众。 彭博社报道说，帕东坦·西那瓦总理计划2月5日至8日访问北京。她周二表示将会晤中国最高领导人习近平，请求中国帮助遏制有关泰国安全的负面谣言，并向习近平表达对邻国电诈园区的担忧。 旅游是泰国的支柱产业，占国内生产总值GDP的12%左右，提供全国近五分之一的就业机会。而中国是泰国最大的游客来源国。2024年，访问泰国的3550万游客中有670万中国游客。 中国男演员王星今年1月3日被诱骗入境泰国“拍戏”，随后在泰缅边境失联，并被绑架至缅甸妙瓦底电诈园区。在其女友发文呼吁引发舆论关注后，王星幸运地在1月11日凌晨被解救回到中国。泰国警方表示，初步调查显示王星为人口贩运受害者。 王星在泰国被绑架到缅甸妙瓦底的丑闻曝光后，中国政府在强大民意的压力下与泰国警方合作，几天内就将王星解救了出来。 有分析表示，中国当局本想演出一场政府爱惜人民、解救在海外被绑架公民的大戏，但是王星不小心地透露出与他在园区一起的还有几十名中国人，而且周边建筑里可能还有更多，揭曝了更多人被骗至缅甸电诈中心的可怕景象，致使越来越多的网民质疑在久治不绝的缅甸电诈园区中存在中国“国家角色”。 尽管经过多年打击，靠近中国边境的缅北地区的电诈园区基本被铲除，但电诈犯罪集团将中心转至靠近泰国边境的缅东妙瓦底，继续从事大规模的电信诈骗。而王星事件将缅东妙瓦底KK园区的真相在社媒上公开，导致超过1500多位受害者文档在中国社交媒体上流传，中国公众对每年超过7万中国人被绑架到缅甸电诈园区的悲剧产生了巨大的愤怒。 根据网上一些曾被绑架到缅甸电诈园区后侥幸逃出或被赎出的受害人的陈述，这些人在电诈中心每天要长时间从事电诈，如果业绩不好，要受到各种惩罚，包括暴打，如果反抗可能会被杀死，甚至一些人被“嘎腰子”，就是内脏器官被取出来，进行器官贩卖。 在东南亚地区，价值数十亿美元的网络诈骗活动近年一直在扩大，尤其是在老挝、柬埔寨和缅甸。他们通常由2020年在中国国内对电诈镇压后逃离中国的在逃者经营。在缅甸，他们在军政府失去控制的由叛军主导的地区寻求庇护。 受到王星事件影响，泰国旅游当局估计约有数万名中国游客取消了前往泰国的旅游行程。 帕东坦·西那瓦总理曾命令执法机构加强对电诈团伙的打击，并确保游客的安全，也向中国游客承诺会保证他们的安全。她曾召集泰国外交、警政、旅游等部门举行会议，讨论应对政策和措施，并要求相关单位打击跨国犯罪。 为直接与中国游客沟通，帕东坦·西那瓦总理亲自上阵，在泰国总理府1月22日发布的视频中，向中国民众保证泰国的旅游安全。该视频使用人工智能（AI）技术让不会说中文的佩通坦以中文表达，力争挽回中国民众对泰国旅游的信心，在中国网络引起关注。 另据泰国《民族报》报道，中国公安部副部长刘忠义1月27日率团到泰国暖武里府会见泰国科技犯罪调查局官员时透露，在缅甸的妙瓦底有36个由中国人经营的大型电信诈骗团伙，雇佣了超过10万人骗取他人钱财。 刘忠义还说，有许多中国公民被利诱或拐骗到缅甸为这些犯罪团伙工作，部分受害人据说遭殴打，有些还丢了命。 中国公安部促请泰国科技犯罪调查局尽快逮捕住在泰国的诈骗团伙头目，并缉拿涉及拐骗中国男演员王星的约20名嫌犯，将他们引渡至中国。 中国也促请泰国官方协助确认仍被扣押在缅甸的中国受害者，并施压让他们尽快获释；同时请求泰国封锁这些诈骗团伙获取资金的渠道。刘忠义也提议设立一个泰中协调中心，共同打击电诈团伙。 报道表示，泰国同意中方的提议，建议双方交换有关诈骗团伙的信息，并提议中国牵头召开区域会议，邀请缅甸、老挝和柬埔寨一起探讨如何解决电诈问题。