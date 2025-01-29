花車匯演．足本重溫｜韓國女團 Kep1er打頭陣 泰國男團LYKN壓軸

旅遊發展局今日（29日）大年初一晚，會於尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，總共有9部花車及46隊本地、內地及外國表演隊伍演出。該局在傍晚先搞熱氣氛舉辦「街頭熱身派對」，18個表演團隊先在廣東道表現，為新年添喜慶。 旅發局在傍晚6時先推出「街頭熱身派對」打頭炮，吸引不少市民及遊客在廣東道、海防道一帶觀看；不少現場及有直播的網民表示，期望看到泰國男團LYKN演出，「需求」蓋過韓國人氣女團 Kep1er及國泰空服人員演出。 韓國女團Kep1er打頭陣 國泰空姐及空少表演勁歌熱舞 旅發局表示，今年表演陣容更勝去年，除了有9部花車外，另外還有46隊環球表演隊伍，容融匯地道花車，為觀眾呈獻精湛表演。巡遊隊伍由香港文化中心出發，市民晚上8時起可在尖沙咀廣東道、海防道、彌敦道兩旁觀看，巡遊終點站為香港喜來登酒店外。 匯演由韓國女團Kep1er打頭陣，她們表演後以半鹹淡廣東話跟市民拜年。每年花車巡遊必看的國泰航空空姐及空少表演，則緊隨她們之後，與國泰花車一同出動。一 不少現場觀眾及直播網民期待的泰國男團LYKN壓軸演出。 泰國男團LYKN壓軸演出。 + 14 「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊1月29日年初一晚在尖沙咀舉行。9架花車及46隊表演團隊陸續出場，觀眾邊看邊拍攝。(夏家朗攝） （左起）國泰航空行政總裁林紹波、旅發局主席彭耀佳、行政長官李家超及李林麗嬋伉儷、文體旅局局長羅淑佩一同轉動風車，啟動「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊。（直播畫面截圖） 李家超：香港春節吃！喝！玩！樂！應有盡有 李家超又以普通話歡迎內地旅客來港共慶新春。他表示，今年是國家申報「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》後的首個春節，為節慶活動更添精彩。 李家超續指，香港是全球慶祝春節氣氛最濃厚的地方之一，今晚的匯演是蛇年首個盛事。他強調香港盛事年年，提醒今晚的匯演過後，花車將轉往大埔林村許願廣場，讓大家許願的同時能與花車「打卡」。 李家超並提到，年初二維港兩岸上演煙花匯演，年初三有新年賽馬，年初四則有足球賀歲盃，全港各區也鬥不同特色的節慶活動。「吃！喝！玩！樂！應有盡有。我邀請大家新春假期，在香港多留幾天，體驗春節在國際都會的正確打開方式。」 + 8 +