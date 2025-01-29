大年初二「開年」 別忘吃3樣，做3事，忌2事 【新唐人北京時間2025年01月30日訊】今天（1月30日）是大年初二，又稱為「開年」，中國民間流傳許多習俗與禁忌，其中包括要「吃3樣，做3事，忌2事」，新的一年才會順順利利。 初二吃3樣吉祥食物 一、麵條 俗語說「初一餃子，初二面，初三合子往家轉」。到了大年初二這天，傳統習俗是吃麵條，又被稱為吃「條條順」。因為麵條的形狀又長又順溜，寓意一年都順順當當，一帆風順。另外，這一天給女兒女婿吃麵條，也寓意著小兩口長長久久，日子順遂。 二、「元寶湯」 大年初二有吃「元寶湯」的習俗，這裡所說的「元寶」就是餛飩，因為餛飩的形狀像元寶，象徵財富，吃餛飩寓意財運好，富貴吉祥。 俗語說「正月初二，早吃餛飩拜財神」，初二這天的餛飩要在早餐的時候吃，一大早熱乎乎的「元寶湯」就端上了桌，人們期望新的一年財運亨通，招財進寶。 三、年糕 初二要吃年糕，被稱為「開年糕」，在南北方都很盛行。「開年食年糕，財旺福又到」，寓意步步高升，新的一年衣食無憂。 正月初二做3事 一、祭財神 大年初二傳說是財神的生日，這一天無論是商鋪還是平常百姓家，都要敞開大門，擺供，放鞭炮，祭財神。祭拜貢品有寓意吉祥的水果、魚羊肉、餃子等。 二、回娘家 大年初二又被稱為「迎婿日」或「回門日」，出嫁的女兒要與夫婿一起攜帶禮品與紅包，回娘家拜年，也被稱為「歸寧」。 女兒攜夫婿「回門」，給父母的紅包不能是單數，因為傳統觀念認為，單數代表陰、孤單、不完整，與婚姻生活的圓滿相悖。因此，回門禮要選擇雙數、陽數，寓意成雙成對，象徵婚姻幸福美滿。 三、吃開年飯 正月初二謂之「開年」，從這一天開始，人們帶著三牲、糍粑、煎堆等禮品，走親訪友。初二這天的午飯稱為「開年飯」，菜式多樣，皆取吉祥寓意。比如吃雞肉寓意大吉大利，魚寓意年年有餘，大蔥寓意聰明等。 其中，有兩道菜幾乎是必吃的菜餚。一道菜是「燒肉」，取「紅皮赤壯」之意，寓意身體健健康康。另一道菜是「生菜」，取其諧音「生財」，有人還用生菜鋪金菇，喻意「生財」及「金錢滿地」等。