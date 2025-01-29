神韻傳遞正面能量 主流：感受到正邪大戰

【新唐人北京時間2025年01月29日訊】1月28日晚，美國神韻國際藝術團在德國首都柏林波茨坦廣場劇院（Theater am Potsdamer Platz）進行了當地首場演出，引起觀眾熱烈反響，現場掌聲不斷。主流觀眾對演出的藝術水準和文化內涵交口稱讚。 州公路管理局部門主管Andreas Trautwein：「這實在是一個美好的夜晚，舞蹈演員也十分優秀，真是頂尖的演出，精彩無比。」 酒店董事總經理Werner Molik：「整個演出精彩紛呈，高超卓越，令人印象深刻。」 Andreas Trautwein：「舞蹈和動態天幕、舞台設計之間的結合非常出色。（演出）講述的精彩故事，也對當今時代有積極意義，這些美好讓人可以沉浸其中。」 跨國車企分公司部門主管Harald Rathmann：「（神韻舞蹈藝術家）令人驚歎，充滿藝術感，非常有技巧，並且展現了極高的身體控制能力。」 Andreas Trautwein：「無比美妙的色彩盛宴，女舞蹈演員美麗動人的服飾，相當精緻，亮麗奪目的色彩。衣裙隨著舞動飄逸，包括水袖舞，衣袖如此飄飛出去，也很引人入勝，畫面美不勝收。」 Molik說，演出中讓他印象最深刻的是二胡與鋼琴的合奏，展現了獨特的中西文化交融的魅力。 Werner Molik：「（演出）整體是平和的，（在中國文化）和我們文化之間建立起一座橋樑。我特別喜歡的是那個兩根弦的樂器。這麼小巧的樂器，聲音居然如此豐富，太迷人了。」 觀眾讚揚神韻對傳統文化的復興，以及傳遞的積極價值觀和正面能量。 Werner Molik：「中國有數千年（歷史）的文化，應該受到保護。他們（神韻）復興傳統，我覺得太棒了。他們的成功證明了他們是正確的。」