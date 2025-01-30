香港年宵风光下现隐忧 商民俱对蛇年经济悲观

在2025年中国农历新年来临之际，香港各处都有传统的年宵市场，让大家选购贺年花卉及各种物品。在后疫情时代的第三个年头的香港年宵市场，场面也算热闹，但是在香港总体的经济环境的阴影之下，即使在年宵市场游逛的人不少，但掩盖不了香港人对蛇年经济发展的悲观情绪。 农历新年到来之前在年宵市场感受农历新年的节日气氛是香港人的一个传统。不过，美国之音记者在香港规模最大的维多利亚公园年宵市场发现，无论是摆摊多年的商号，还是进场消费也要再三考虑的市民，都对香港目前的状况无法感到乐观。 四十多岁的文员陈小姐周六晚上与一位友人在维多利亚公园的年宵市场游逛了一个多小时，最终只花了三十多港元购买两个糯米糍，以及一幅送给朋友的挥春（春联）。陈小姐表示，经济环境不好，所以虽然习惯随心而行，看到合适的货品便毫不犹豫地购买，不过这次在年宵市场也要考虑一下价钱问题。 她觉得从自己的工作环境中已感受到经济环境的低迷。 她告诉美国之音：“过去一年的经济环境确实差了，比以往淡静。在我的工作范畴里，以往在圣诞节时期已经开始繁忙至加班，但现在已经没有什么时候需要加班。” 花农李先生在维多利亚公园摆摊超过了二十年的时间。他说，虽然年宵市场的人流跟以往一样热闹，可是今年必须采取薄利多销的策略，甚至要减价百分之二十，才可保持跟以往一样的收入。 他在接受美国之音采访时预计，蛇年的日子会比往年更艰难。 他对美国之音说：“虽然对于不少人来说，过年是一年一次，还是会继续消费，但是今年客人已没有像以往般豪爽，甚至部分大客户都会跟你议价，要我卖得比去年便宜。虽然人民币跟港元的兑率比以往便宜，可是运输成本上涨，这边已经打平。其他上涨成本更需要我们倒贴，可是年宵市场不做又不行，唯有过得一年算一年。我认为蛇年会比之前一年更差，因为我在内地也设有公司，内地的营商环境更差，今年在内地的花场一定亏本。” 北上消费潮令香港企业难以维持 张小姐则是在维多利亚公园年宵市场的挥春(即春联)摊档工作，她的公司是售卖具香港特色的挥春，这次同时在香港4个年宵市场都有摆摊，公司的一般零售业务则是以短期租赁店铺为主。 张小姐表示，香港人近年选择在长假期大举北上中国内地消费，无论是对她们在日常的业务，还是这次的年宵市场生意均带来重大打击。 她说，若经济状况再没有改善，或许公司会考虑结业收场。 她对美国之音说：“平日的生意反而比较好一点，因为我们是主要做香港人的生意，相反周末就看不到有客人。我们也知道问题是出于香港人北上消费，尤其现在香港政府经常提供很多优惠和便利，推动不少人到内地消费，令我们这些香港商铺机会少了很多。” 这位摊主说，她有时候会同时开两间店，不过若业主不断加租，就只能减少为开一间店。或许今年很可能连店也不开，只在不定期的跳蚤市场开张。 维多利亚公园年宵市场的顾客黄先生说，相比其他地区的年宵市场，这里还有比较多以本土特色的商品摊档，所以才到这里购物，包括购买一些非必需品，主要是为了支持本土产业。 但他说，由于香港的商品和服务成本普遍较高，他有时候也不得不选择内地价格便宜的东西。 他表示：“有时候也很难不低头，因为内地产品相比之下实在太便宜。近期我也在内地的网购商店购物。我承认这也算是对香港产业的出卖，也认为若不在内地网购，把钱留在香港花掉岂不更好。” 经济和社会气氛的持续低迷让香港人近年宁愿在平日把钱储起来，到假期的时候才到中国内地或外国旅行消费，对于香港经济环境来说是恶性循环。 据香港政府入境事务处出入境人次统计数字显示，光是1月24至27日这4天，已录得1,532,279香港居民人次离境，在这4天入境的非香港居民，却只有不足70万人次，两者相差超过83万人次。 港府对经济前景表乐观