中国春运机票车票现“骨折价”: 百姓兜里没钱、出行需求萎缩

中国春运正处运输高峰，但今年机票和车票价格却呈现“反常逆袭”现象，大年初一前后皆出现低至一折的促销票，与往年春节期间票价普遍上扬形成鲜明对比。经济学者分析，春运票价下跌主要受三大因素影响：就业不振导致春运距离和地域重新分配，出行方式多元化造成空陆运竞争和离峰促销策略填补客流不足。而这一现象的背后，进一步暴露了中国经济下滑的现实，以及民众消费能力的显著下降。 中国“春运机票大跳水”、“机票降价超70%”、“春运出现几块钱车票”、“低至几块钱骨折价票”等话题，在春运期间不断跃上媒体版面，被称为“地表最大规模人口移动”的春运运力需求暴增，价格却反跌的趋势受到关注。 美国之音记者在携程旅行平台进行实测，购买1月29日一周内上海始发至青岛、沈阳、武汉、大连等地，经济舱机票票价低至人民币200元，降幅达一折。 “去哪儿网”的中国境内春节机票降价榜单显示，1月26日-29日飞往海口、三亚的机票降幅至少50%，如1月28日上海至三亚，月均价下降54%，降价逾500元。 据央视1月28日的报道，全社会跨区域人员流动量截至27日达2.5亿人次，返乡人群占比39%、出游占37%。此前中国民航局预估，2025年春运自1月14日至2月22日共40天，由于探亲流、务工流、学生流、旅游流重合，客流量有望创历史新高的90亿人次。 空运陆运票价促销低至一折 据中国出行平台“航班管家”数据，2025年春运中国境内航线经济舱截至1月23日平均税前票价约人民币882元，相较2024年925元，同比下降4.6%。《澎湃新闻》1月25日的报道指出，市场热度和实际需求情况不如预期，航司会将航班剩余空座降价出售，票价会相应调低。 同样情况也出现在铁路需求，《新京报》1月24日报道，火车票堪比公交价格的列车路线不只一条，从开原到沈阳的火车票最低2.5元，折扣力度1.6折。 对此，官方铁路12306客服回应为了引导旅客错峰出行、反向过年，因此对春运期间非紧张时段方向的列车加大了优惠力度。 社媒微博也涌现相关讨论，江西财经博主“红树西岸”发文，“一般节前航空公司都会按照惯例大幅增加运力，但没想到的是虽然运力增大了，但发现乘飞机的人并没有大幅增加，导致运力过剩机票开始跳水”。 四川财经博主“阿超_港媒观点”发文称，“车票和机票出现‘骨折价’是铁路和航空部门为应对春运高峰的明智举措。……，展示了交通运输行业在市场化运行中的灵活性和创新能力。” 航空业降价体现民众“兜里没钱” 执飞美洲航线的中国机长的林先生表示，“春运运力需求量暴增”是伪命题，如果交通票券真的供不应求必定不会降价，降价正是为了从有限市场中去抢占份额。 林先生对美国之音说：“票价降的主要原因就是实际上需求是萎缩，把价格降下来才能去抢市场，或者说是不被高铁拿走更多的份额，人的兜里没有那么多钱的话，肯定更不愿意坐飞机，降价的话可能还能挖掘出来一些需求。” 林先生认为，航空业是整体经济的牵引者，航空业往往“提早半步”体现出经济问题，如果经济活动畅旺或“兜里有钱”，商务旅行和旅游探亲都会活络。“在大家手里头钱不多，或经济活动下降时，民航业立马就体现出问题，”他说，“整体价格趋于便宜是由市场来决定，因为航司市场部决定不了老百姓兜里有没有多少钱。” 林先生形容现在出行模式“一切都是怎么省钱怎么来”，对中国航空业而言，国内市场主要竞争者是铁路，再加上近年电动车发展快速，越来越多人买车自驾，也分割了跨省出行的市场。 高失业率迫使返乡消费降级 位于台湾桃园的龙华科大助理教授赖荣伟也指出，中国春运出现铁路和航空票供过于求而大幅降价，主因是是近年来中国经济严重下滑所引发的中国务工人口迁移模式的改变。由于工厂订单锐减、建筑业开发减少，跨省务工人口大幅下降，部分农民工甚至提前返乡，削弱了传统的春运客流需求。 赖荣伟对美国之音说：“消费的意愿锐减、消费的实力也锐减，没有工作的或者是收入大量锐减的人今年会特别多，机票可能对他们来讲已经算是一个奢侈品，或者是说还买得起，但是想省钱。今年应该有很多人会想要骑摩托车，或租一台电动车，可以用更省的价格回去返乡过年。” 澳大利亚蒙纳士大学商学院教授史鹤凌也指出，今年春运的运输距离较以往大幅缩短。由于大城市工作机会减少，部分务工者不再前往北京、上海、深圳等一线城市，而是选择在武汉、成都、郑州等二线城市打工，导致春运人口流动模式发生变化。