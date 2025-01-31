【禁聞】過年期間 中國機票車票現「骨折價」 【新唐人北京時間2025年01月31日訊】 過年期間 中國機票車票現「骨折價」 中國新年期間本是民眾返鄉和旅遊高潮，往年這個時候，交通運輸都處於高峰期，票價上漲、一票難求。但今年卻出現機票和車票反常逆襲現象，大年初一前後甚至出現低至一折的促銷票。 「機票大跳水」、「機票降價超70%」、「出現幾塊錢車票」、「低至幾塊錢骨折價票」等話題，不斷登上媒體版面，被稱為「地表最大規模人口移動」的中國返鄉潮，票價下跌的現象受到普遍關注。 美國之音說，他們在攜程旅行平台進行實測，購買1月29日一週內自上海始發至青島、瀋陽、武漢、大連等地，經濟艙機票票價低至200元，降幅達一折。 「去哪兒網」的大陸過年機票降價榜單顯示，1月26日—29日飛往海口、三亞的機票降幅至少50%，如1月28日上海至三亞，月均價下降54%，降價逾500元。 火車票也同樣出現降價情況。《新京報》1月24日報導說，火車票堪比公交價格的列車路線不只一條，從開原到瀋陽的火車票最低2.5元，折扣力度1.6折。 經濟學者分析，返鄉潮期間票價下跌，主要受就業不振等因素影響，進一步暴露了中國經濟下滑，民眾消費能力顯著下降的現實。 網安公司：DeepSeek大量敏感資料暴露在網上 總部位於紐約的網路安全公司Wiz1月29日表示，他們發現中國人工智慧初創公司DeepSeek的大量敏感數據被不經意地暴露在開放的網路空間。 Wiz當天發布的一篇博客文章說，Wiz研究團隊評估DeepSeek的外部安全態勢和潛在漏洞。在幾分鐘內，他們發現在一個可公開訪問的資料庫中，DeepSeek留下了超過100萬條未受保護資料，包含大量聊天記錄、數字軟體密碼等，似乎是從用戶向DeepSeek免費AI助理髮送的訊息取得。 Wiz聯合創辦人魯瓦克（Ami Luttwak）表示，向DeepSeek示警後，這些資料很快地獲得保護。 魯瓦克還說：「他們在不到一個小時就將資料移除…但這些資料是如此容易被找到，相信我們並不是唯一發現的人。」 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/30/a103953856.html