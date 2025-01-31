2025新年 中國十大反常現象 廣州變空城（視頻） 【新唐人北京時間2025年01月31日訊】今天已是大年初三，有網友發現，今年新年假期，中國出現十大反常現象，一線城市廣州更上演「空城計」，街道上冷冷清清，一片蕭條落寞的景象。 新年假期 中國出現十大反常現象 有大陸網友在社交平台發布視頻說，2025新年有十大反常異象：一、沒幾個人簡訊微信拜年了； 二、禁菸花爆竹成了一紙空文； 三、微信群發紅包的也沒有了； 四、支付寶集五福看不到了； 五、百度抖音快手等平台的新年紅包任務也沒人參與了； 六、去酒店吃年飯的少了； 七、過年回村路上不堵車了； 八、很多人初二就開始上班了； 九、很多家庭瓜果零食都買的特別少； 十、線下拜年也是能不去就不去了。 評論區有許多網友留言，紛紛表示：「關鍵原因是老百姓包裡沒錢」、「主要是沒錢了」、「主要是口袋空了，玩不轉。」 2025年新年 廣州變空城 還有網友發布視頻說，去年過年廣州人還挺多的，但今年大年初一，廣州變成一座空城了，到處冷冷清清，街道上店舖緊閉，地鐵三號線都是空空蕩蕩，珠江新城門可羅雀，體育西路上也沒有什麼人，看樣子很多外地打工人都回家過年了。