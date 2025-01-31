多地在英港人将集体到中国大使馆新址抗议 中方评估报告令伦敦警察厅撤回反对

多地在英港人将集体到中国大使馆新址抗议 中方评估报告令伦敦警察在英国高层官员放行的情况下，中国在伦敦兴建新巨型大使馆的计划很可能将获得批准。对此，身在英国的香港倡议者正进行最后的努力，计划于2月8日下午2时组织一场大型示威活动，包括安排有意参与的民众集体乘坐旅游巴士前往现场。此外，尽管伦敦警察厅最初曾反对该计划，但在获知一份由中方委托外部顾问撰写的评估报告后，态度发生转变，转而表示支持该项目。 在曼彻斯特的香港人Manson参与组织了此次活动，安排当天往返伦敦的行程，重点是前往伦敦的前皇家铸币厂，即中国新大使馆的选址。 他在接受美国之音采访时表示，目前已有约100人报名，需安排两辆旅游巴士接载，由此认为活动反响热烈。此外，由于部分居民尚未确定未来一周的工作班表，他预计报名人数还会进一步增加。 Manson还指出，这个选址位于伦敦地标伦敦塔(Tower of London)旁边，象征着强烈的权力意味，令人担忧中方此举意在传递政治信号。 他说：“（这是）显示一个地方在另外一个国家的权力、威力，在人家的地标做一件这样显示自己国家的事，我自己觉得有点问题。所以我会参加这个示威。” 他还表示，知道有其他曼彻斯特居民会自行坐火车或驾车到伦敦参与。 据美国之音了解，另外有多个英国城市的香港人亦有组团，乘坐旅游巴士到伦敦参加示威。 英国政府受压插手事件 中国政府在2018年购入该地段，计划兴建在全球规模最大的外交设施。地段所在的塔村市议会(Tower Hamlets Council)在2022年12月一致否决计划。去年8月，中方再次提交申请。 在中国政府的压力之下，英国副首相兼房屋大臣雷纳(Angela Rayner，又译韦雅兰)接手处理中国大使馆新址的申请，不受塔村市议会的决定限制。 本月中，英国外相拉米(David Lammy，又译林德伟)及英国内政大臣库珀(Yvette Cooper，又译顾绮慧)一同致信英国规划监察局（Planning Inspectorate）支持计划。他们指出，本来伦敦警察厅担心新大使馆会成为示威热点，危害游客和居民的安全而反对计划，但目前伦敦警察厅已经撤回反对。