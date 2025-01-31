印尼人民银行正式启动印尼人民银行2025年中小微企业出口展及微金融展望论坛 助力印尼中小微企业发展

印尼丹格朗2025年1月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 印尼人民银行(PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,简称"BRI") (IDX: BBRI)在丹格朗ICE BSD City正式启动了印尼人民银行2025年中小微企业出口展（BRI UMKM EXPO(RT) 2025），并同期举办了印尼人民银行2025年微金融展望（BRI Microfinance Outlook 2025）论坛。此次活动吸引了多位印尼政府要员出席，包括人民协商会议主席Ahmad Muzani、经济统筹部长Airlangga Hartarto、社区赋权统筹部长Muhaimin Iskandar、财政部长Sri Mulyani Indrawati、中小微企业部长Maman Abdurrahman、国有企业副部长Kartika Wirjoatmodjo以及贸易部副部长Dyah Roro Esti。



Prominent government officials, including Finance Minister Sri Mulyani Indrawati and Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto, join other esteemed leaders at the official launch of BRI UMKM EXPO(RT) 2025 and Microfinance Outlook

印尼人民银行总裁主任Sunarso表示："我们同时启动印尼人民银行2025年中小微企业出口展和印尼人民银行微金融展望论坛，希望这两项活动的结合能够支持总统普拉博沃(Prabowo Subianto)的Asta Cita愿景，推动实现普惠、有竞争力、可持续的经济增长。"

印尼经济统筹部长Airlangga Hartarto在活动上对印尼人民银行2025年中小微企业出口展表示赞赏，称此次活动体现了印尼人民银行对赋能中小微企业的努力。他强调："印尼人民银行的这一举措，吸引了1000家中小微企业参与，与总统普拉博沃的Asta Cita愿景高度契合，旨在创造高质量的就业机会。"

印尼人民银行2025年中小微企业出口展以"扩大中小微企业的全球影响力"为主题，旨在拓宽印尼中小微企业的市场覆盖范围，并提升本土企业家的全球竞争力。

印尼人民银行对印尼中小微企业的商业潜力持乐观态度，目标是2025年全年达成价值8940万美元的商业配对交易，超越2023年8130万美元的纪录。

此外，印尼人民银行正与贸易部合作，计划于2025年每月举办两次商业对接会。

有关活动详情，请访问briumkmexport.com

印尼人民银行2025年微金融展望论坛

印尼人民银行2025年微金融展望论坛与中小微企业出口展同期举行，是一个探讨经济发展的战略论坛，主题为"赋能人民经济：实现普惠、可持续增长的支柱"，重点探讨以社区赋能为驱动力的基层经济发展。

印尼财政部长Sri Mulyani Indrawati在演讲中强调了中小微企业在印尼经济中的重要地位，以及印尼人民银行作为国有企业（BUMN）在支持该领域所发挥的积极作用。

论坛邀请了多位国际知名演讲嘉宾，包括亚洲开发银行(ADB)首席经济学家Albert Francis Park、诺贝尔奖得主Paul Romer以及世界妇女银行(Women’s World Banking)负责人Harsha Rodrigues，共同探讨加强普惠金融的策略。

如需了解更多关于印尼人民银行的信息，请访问www.bri.co.id.

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