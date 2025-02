印尼人民银行正式启动印尼人民银行2025年中小微企业出口展及微金融展望论坛 助力印尼中小微企业发展

印尼丹格朗2025年1月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 印尼人民银行(PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,简称"BRI") (IDX: BBRI)在丹格朗ICE BSD City正式启动了印尼人民银行2025年中小微企业出口展(BRI UMKM EXPO(RT) 2025),并同期举办了印尼人民银行2025年微金融展望(BRI Microfinance Outlook 2025)论坛。此次活动吸引了多位印尼政府要员出席,包括人民协商会议主席Ahmad Muzani、经济统筹部长Airlangga Hartarto、社区赋权统筹部长Muhaimin Iskandar、财政部长Sri Mulyani Indrawati、中小微企业部长Maman Abdurrahman、国有企业副部长Kartika Wirjoatmodjo以及贸易部副部长Dyah Roro Esti。



Prominent government officials, including Finance Minister Sri Mulyani Indrawati and Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto, join other esteemed leaders at the official launch of BRI UMKM EXPO(RT) 2025 and Microfinance Outlook