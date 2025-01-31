软银与Quantinuum宣布建立开创性合作伙伴关系，共同推动量子计算的实际应用

合作将通过实际的市场应用案例推动商业价值，并为量子数据中心开发商业模式

东京和科罗拉多州布鲁姆菲尔德2025年1月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 软银公司（以下简称“软银”）和Quantinuum （“Quantinuum”）宣布双方同意在量子计算领域建立广泛的合作伙伴关系。



软银与Quantinuum宣布建立合作伙伴关系

通过结合各自的优势，两家公司将推出创新的量子计算解决方案，克服经典人工智能（AI）的局限性，实现下一代技术。

这一独特的举措适逢2025年国际量子科技年（IYQ），有望通过人工智能与量子计算的动态融合点燃新的商机。

超越人工智能局限的量子计算的必要性

在当今时代，人工智能在各个领域都取得了令人瞩目的成就。 然而，人们普遍认识到，仅靠人工智能仍难以克服重大挑战。 复杂的优化问题、破译因果关系分析以及根据基本方程进行高精度模拟，仍然是当前人工智能技术面临的巨大障碍。

此外，结合中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）和量子处理单元（QPU）的混合方法有可能进一步提升人工智能的能力。 依托每种处理单元的独特优势，混合系统可以执行更先进、更多样化的计算，提供超越传统限制的创新解决方案。

软银和Quantinuum坚信量子计算的力量，并致力于探索其变革潜力。

量子计算的现状和挑战

尽管量子计算领域取得了令人瞩目的发展，但仍需应对若干技术和商业难题，才能推动量子计算技术的发展，使量子计算机能够用于解决实际问题。

(1) 构建商业模式

初始投资和运营成本：开发和部署量子计算机所需的大量初始投资和运营成本缺乏具体的成本回收策略，这反过来又抑制了公司开发和采用该技术的动力。

明确创收模式： 具有创收的商业模式，包括提供量子计算机和设定使用费的方法，尚未完全实现。

(2) 建立具体用例

发现用例：缺乏能够清楚地说明量子计算机将在哪些领域有用的用例。 通过明确的示例了解市场规模和收入模型，特别是在量子化学计算和机器学习等领域。

了解市场和收入预测：关键是要具体确定哪些领域的计算只能由量子计算机来完成，并且在商业上是可行的，以及预测这些应用的时间和规模。

(3) 推动硬件和软件技术的进步

硬件的局限与挑战： 量子计算机目前的硬件性能（量子比特数和运算精度）不足以处理实际问题，需要大幅提高性能才能投入实际应用。

软件开发和减少错误：开发结合传统方法的混合算法以及先进的错误抑制、缓解和纠正技术，对于实现实际计算至关重要。 此外，开发硬件和软件相辅相成的技术也不可或缺。

提供服务的时机：在深入了解技术的基础上做出决策，以便在最佳时机提供服务，这需要评估技术进步的速度和市场需求。

主要活动

软银和Quantinuum致力于共同应对这些挑战，携手推动量子计算机的实际应用。

(1) 量子数据中心的联合市场研究与商业模式开发

为了实现将CPU、GPU和量子计算机（QPU）相结合，能够进行高级计算处理的“量子数据中心”，两家公司将以日本市场为立足点，在亚太地区和其他地区开展全球市场调研，并在此基础上探索具体的商业模式。

两家公司将共同考虑降低投资风险的方法，如收益共享和成本分摊。

(2) 量子用例时间表的构建和验证

软银将提供自己的业务挑战作为用例。

双方将明确量子化学和网络分析领域的用例，并制定时间表，以确定这些用例何时实现。 在量子化学领域，预计将探索用于全光网络的新型光学开关材料；在网络分析领域，预计将应用于软银通信网络中的异常检测和欺诈检测。

双方将开发有效利用有限硬件资源的软件技术，并探索CPU、GPU和QPU的联动方法。

各方公司的评论

软银公司先进技术研究所所长Ryuji Wakikawa评论道：“软银相信量子计算机的潜力，一直在使用量子计算机测试和评估各种内部问题，并已开始取得一定成果。 然而，作为一家电信运营商，如何在日本提供量子计算服务仍面临许多挑战。 通过与拥有世界上最高性能量子计算机硬件的Quantinuum携手合作，我们的目标是成为世界上第一个发现只能由量子计算机解决的问题的公司，并期待着大大加快量子计算的实际应用。”

Quantinuum总裁兼首席执行官Rajeeb Hazra博士评论道：“我们与软银的合作是量子计算发展的关键时刻。 通过强强联合，我们有望推出创新解决方案，这些解决方案不仅能增强人工智能的能力，还能应对长期以来无法解决的挑战。 我们正在共同为量子技术推动多个行业变革性进步的未来奠定基础。”

通过将量子计算与人工智能相结合，这项计划有望促进医疗保健、金融、物流和能源等不同领域的问题解决。 这一合作不仅能解决尚未解决的难题，还能创造新的市场机遇，促进全社会技术创新。

关于软银公司

软银公司（东京证券交易所股票代码：9434）秉承软银集团“信息革命——造福全民”（Information Revolution – Happiness for everyone）的企业理念，在日本和全球运营电信和IT业务。 基于其强大的业务基础，软银公司正在按照其“超越运营商（Beyond Carrier）”的增长战略扩展到非电信领域，同时通过利用5G/6G、物联网、数字孪生、非陆地网络（NTN）解决方案的力量，包括基于高空平台基站（HAPS）的平流层电信，进一步发展其电信业务。 软银在建设人工智能数据中心和开发具有一万亿个参数的日语本土LLM的同时，还将人工智能应用于提高无线接入网络性能（AI-RAN），旨在提供下一代社会基础设施。

如需了解更多信息，请访问https://www.softbank.jp/en/。

关于Quantinuum

Quantinuum是全球最大的集成量子计算公司，开创了功能强大的量子计算机和先进的软件解决方案。 Quantinuum的技术在材料发现、网络安全和下一代量子人工智能领域推动实现了重大突破。 Quantinuum拥有约600名员工，包括370多名科学家和工程师，引领了各大洲的量子计算革命。

如需了解更多信息，请访问公司官网www.quantinuum.com。

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Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com