ASSEMBLY发布STAGE AI

业界最真实、最互联、最具未来性的操作系统变得更智能、更快速、更敏锐

纽约2025年1月30日 /PRNewswire/ — Stagwell（纳斯达克股票代码：STGW）旗下公司Assembly欣然宣布推出STAGE AI，这是其专有操作系统STAGE的最新演进版本。 如今，由人工智能驱动的STAGE AI代表了Assembly在创新层面的重大进步——它为客户提供了能够大规模提高效率的技术，同时优先考虑渐进性，以推动实现可衡量的商业影响和成果。 STAGE AI能够集中应用于所有STAGE数据源，以无与伦比的速度、精度和规模为用户提供见解。 它还可以使团队以更智能的方式工作，将曾经需要大量时间的任务转化为简化的端到端流程，从而获得更精准的结果。

STAGE AI专为未来而设计，其独特之处在于将AI无缝集成到操作系统的核心，而不是简单地作为附加组件。

Assembly全球首席产品官Tim Lippa补充道：“我们不仅限于从效率的角度看待AI。 我们的目标是利用这一变革性技术，提供能直接为客户带来增长的成果。 通过Stage AI，我们升级了STAGE的操作系统，确保AI不仅仅是一种增强功能，而且一切的基础。”

STAGE AI通过主动识别能够大规模提升品牌绩效的机会，为客户带来竞争优势。 例如，AI驱动的“品牌监控器”能够为头部品牌绩效提供实时洞察，从而帮助企业做出更快速、更明智的媒体分配决策。 在数字商务领域，STAGE AI能够主动优化客户旅程，改善体验，提高转换率，从而实现最佳业务成果。 这带来的可衡量影响显而易见：STAGE AI已将针对目标受众的营销活动相关性提高了30%，其创纪录的数据处理速度可确保客户在业内保持领先地位。

“STAGE AI不仅是一次更新，更是一场变革，”Assembly全球首席执行官Rick Acampora表示。 “这是业内最真实、最互联、最具未来性的技术，而现在它得以更上一层楼。 通过将AI无缝集成到STAGE中，我们创建了一个更加智能、快速和自动化的平台，使我们团队不仅能在今天，更能在未来为客户带来无与伦比的价值。”

凭借STAGE AI，Assembly将继续引领营销和商务技术的发展，证明创新不是追赶潮流，而是树立标杆。 此次全新的进化版本突显了Assembly的承诺，即通过技术，为团队和客户带来更智能、更快速、更有意义的成果。

如需了解更多关于STAGE AI的信息，请访问stageai.assemblyglobal.com

关于STAGE AI

STAGE是Assembly的可定制全球操作系统，旨在为客户现有的技术堆栈提供补充，应对数据和测量方面的独特挑战，识别并实施实时优化，从而提高品牌绩效。 STAGE在全球范围内为大规模数据实现统一、标准化和民主化。 STAGE支持任何数据源，目前可自动处理400多种媒体和业务数据源。 经过15年的发展，STAGE继续帮助客户实现大规模数据的潜力，并推动其不断找寻增长机会。 STAGE支持二十多个可定制的应用程序，帮助客户识别增长机会，提高媒体效率，同时为其提供品牌绩效评估。

关于ASSEMBLY

Assembly是一家全球领先的全渠道媒体公司，通过整合数据、人才和技术，推动世界上最受推崇的品牌实现增长。 我们的整体策略将引人入胜的品牌叙事与一整套全球媒体服务能力紧密结合在一起，这不仅推动了业绩的提升，也促进了业务的显著扩张。 我们的行动计划由专有的操作系统STAGE提供支持，并由遍布全球35个办事处的超过2,300名专业人士组成的敬业团队执行。 Assembly致力于采取有意义的行动，在行业领域内引领社会和环境影响。 Stagwell是一家旨在挑战传统营销模式的营销集团。作为Stagwell旗下的自豪一员，Assembly持续在业界树立卓越的新标杆。 如需了解更多信息，请访问assemblyglobal.com。

联系人

Mariana Delacqua

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