美国严控移民之际，遣返中国移民的行动仍在继续

特朗普政府确认，遣返中国公民的行动仍在进行中，这是执行美国移民法的更广泛努力的一部分。 本周早些时候，美国移民和海关执法局(ICE)的一名官员在给美国之音(VOA)的电子邮件回复中写道，任何非法在美国的移民，都将被该机构递解出境。 “ICE继续进行把人员递解至中华人民共和国的行动。出于行动安全考虑，ICE不会确认未来的递解行动，直到被驱逐者被送回原籍国，”这位ICE官员星期二在不具姓名的背景介绍中表示。这是美国官员经常使用的匿名方式。 美国之音要求ICE提供最新的向中国遣返人数和航班的最新情况，但截至星期五，该机构尚未做出回应。 长期以来，中国在接收被驱逐者的问题上一直都采取限制性的立场，但是中国近来做出了改变，发出更愿意接收被遣返公民的信号，这使得美国递解出境的人数有所增加。去年6月恢复了大规模遣返航班，这是自2018年以来的首次。 1月6日，美国国土安全部通过ICE执行了拜登政府在不到七个月的时间内第五次飞往中国的遣返航班。 “这些(拜登政府的)航班是本部门与中国同行持续合作的产物，旨在遣返那些没有在美国合法居留依据的人，”国土安全部在1月10日的一份声明中表示。 快速递解 在特朗普政府的领导下，驱逐出境的行动正在加快并绕过司法审议。 特朗普政府于1月21日发布了一项行政命令，扩大加速递解出境(也称为快速驱逐)的范围，将无法证明自己已在美国连续居住两年以上的移民也纳入其中。 通知中写道：“这一变化的效果将是加强国家安全和公共安全，同时通过促进快速移民裁定来降低政府成本。” 加速递解出境允许美国政府快速驱逐非法移民。在加速递解出境程序下，一些非公民可以在一天内被驱逐，而无需移民法庭听证或其他出庭流程。 ICE11月份的数据显示，有37908名中国公民被列入可被递解出境但尚未被该机构拘押的名单。12月和1月的数据尚未公布。 1月22日，美国公民自由联盟(ACLU)就特朗普政府扩大加速递解出境范围一事提起诉讼。 ACLU在法庭文件中辩称，新规定违反了联邦法律和宪法第五修正案的正当程序条款，实际上等于取消了移民有权获得的全面法庭听审。 该组织还引用了研究，表明加速递解出境容易出错，经常导致移民被错误驱逐。 亚裔美国人推进正义协会(Asian Americans Advancing Justice)主任乔安娜·德曼(Joanna