美司法部：前美联储高级顾问因向中国传递商业秘密被起诉和逮捕

美国司法部星期五(1月31日)宣布，前美国联邦储备委员会高级顾问、维吉尼亚州维也纳市居民、今年63岁的约翰·哈罗德·罗杰斯(John Harold Rogers)当天被捕，他被指控的罪名是串谋窃取美联储的商业秘密，为中华人民共和国(PRC)谋取利益。 司法部的声明说，为了继续进行这一串谋活动，罗杰斯被控向美联储监察长办公室和消费者金融保护局做出虚假陈述，这些虚假陈述对其调查产生了实质影响。 根据起诉书，罗杰斯是一名拥有经济学博士学位的美国公民，曾于2010年至2021年担任美国联邦储备银行国际金融部高级顾问，负责处理美联储的机密信息。罗杰斯据称与他的中国同谋分享的机密信息在保密时具有经济价值，这些同谋为中国情报和安全机构工作，并冒充中国一所大学的研究生。 美国司法部的声明提到，中国持有大量美国外债(截至2024年10月约为8160亿美元)。罗杰斯与其同谋分享的数据可能会让中国能够以类似于内幕交易的方式操纵美国市场。司法部指出，提前了解美国经济政策，包括提前了解联邦基金利率的变化，可以为中国在出售或购买美国债券或证券时提供优势。 起诉书指称，至少从2018年开始，罗杰斯据称就利用其在美联储的工作机会，索要商业秘密信息，包括专有经济数据集、针对中国的关税审议、为指定的理事所作的简报册子，以及有关联邦公开市场委员会(FOMC)审议和即将发布公告的敏感信息。他违反美联储政策，将这些信息以电子方式发送到他的个人电子邮件帐户，或在前往中国之前将其打印出来，为与他的同谋会面做准备。 司法部说，罗杰斯以教授“课程”为幌子，在中国的酒店房间与他的同谋会面，在那里他传达了属于美联储和联邦公开市场委员会的敏感商业秘密信息。2023年，罗杰斯作为中国一所大学的兼职教授获得了约45万美元的报酬。 美国司法部的声明没有提到这所大学的名字。但是，中国复旦大学金融学院的网页上有该院经济学教授John Rogers的介绍。 复旦大学金融学院的网页提到，他“在美国联邦储备委员会任职27年，加入学院之前，他曾任美联储国际金融部门的高级顾问……”。 美国司法部说，2020年2月4日，在回答美联储监察长办公室的质询时，罗杰斯就他获取和传递敏感信息以及与同谋的关系撒了谎。 罗杰斯被指控串谋进行经济间谍活动并作出虚假陈述。 “正如所指称的那样，被告违反了联邦储备银行对他的信任，明知这类信息将使PRC政府和PRC机构，却仍将美国的商业秘密交给他的PRC同谋，”司法部国家安全司负责人德文·德巴克尔(Devin DeBacker)在司法部的声明中说。“司法部将继续使用其掌握的所有工具来粉碎经济间谍活动，并保护我们的国家安全。” “特朗普总统责成我们保护美国同胞免受国内外敌人的侵害。正如起诉书中所指称的那样，被告利用他在美联储的职位，向被认定为对手的中国政府传递敏感的金融信息，”哥伦比亚特区联邦检察官小爱德华·马丁二世(Edward R. Martin Jr.)在声明中说。“这份起诉书对所有试图背叛或利用美国的人都是一个警告：执法部门会找到你并追究你的责任。” “正如起诉书中所指控的那样，罗杰斯在美联储工作期间背叛了他的国家，向中国政府情报人员提供了受限制的美国金融和经济信息，”联邦调查局(FBI)负责反间谍部门的助理局长凯文·沃恩德兰(Kevin