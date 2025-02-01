联影携突破性创新参展2025阿拉伯医疗设备展并加强中东非洲战略合作

阿联酋迪拜2025年2月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 专业生产先进医学影像和放射治疗设备的全球领先企业——联影集团近日出席2025阿拉伯医疗设备展(Arab Health 2025)并展示了一系列颠覆性的创新产品，巩固了与医疗和技术领先企业之间的重要合作。随着在全球医疗市场上的业务版图不断扩大，该公司重点展示了多款先进的解决方案，包括uMR ultra、uMI Panvivo、uRT 506c、uAngio AVIVA和用于CT的uSense平台。uRT 506c是新一代个性化精准放射治疗平台，树立了放疗创新的新基准。创新血管造影解决方案uAngio AVIVA重新定义了介入X射线技术。uSense平台是此次活动的另一大亮点，它为迈入直觉驱动的智能CT成像时代铺平了道路。这些创新彰显了联影通过尖端成像技术和人工智能(AI)诊断工具来推动全球医疗行业发展的承诺。

展会上，联影集团旗下子公司联影智能、联影微电子和联影智元展示了其最新创新成果，包括前沿医疗AI技术、医疗大模型的突破性进展、助听器产品系列"uOrigin源"和综合性助听器产品解决方案HearOn，以及精细化医疗设备管理解决方案uMetaGenesis。这些先进技术突显出该公司的全面创新理念。值得注意的是，此次参展标志着"uOrigin源"助听器产品系列和uMetaGenesis首次正式推向国际市场。活动期间，联影加强了与中东及世界其他地区主要医疗和技术领导者的战略伙伴关系，以及与各机构之间的合作。其中一些重要的合作伙伴包括：

土耳其的 Sezin Medical Imaging 将把全球首台全身超高场5T MRI—— uMR Jupiter 5T 整合到其业务中，为该地区的MRI技术树立新标杆。

将把全球首台全身超高场5T MRI—— 整合到其业务中，为该地区的MRI技术树立新标杆。 沙特阿拉伯的 Al Mana Group 是该国最大的医疗集团之一，在CT、放射治疗、分子成像和AI等方面建立了多学科合作，以提高诊断和治疗能力。

是该国最大的医疗集团之一，在CT、放射治疗、分子成像和AI等方面建立了多学科合作，以提高诊断和治疗能力。 马来西亚的 KPJ Healthcare 将引入 uMI Vista ，这是联影在马来西亚南部部署的首个数字PET/CT系统，将进一步推进该国的核医学服务。

将引入 ，这是联影在马来西亚南部部署的首个数字PET/CT系统，将进一步推进该国的核医学服务。 科威特的 Jaber Al-Ahmad Center for Nuclear Medicine and Molecular Imaging 将安装联影的uMI Panorama 35 系统，以满足该地区对先进分子成像技术日益增长的需求。

将安装联影的uMI 系统，以满足该地区对先进分子成像技术日益增长的需求。 约旦的 Al-Khalidi Medical Center ，该医疗中心将利用联影的尖端数字PET/CT和高端MRI技术加强其诊断和治疗服务，为癌症患者带来福音。

，该医疗中心将利用联影的尖端数字PET/CT和高端MRI技术加强其诊断和治疗服务，为癌症患者带来福音。 肯尼亚的The Nairobi West Hospital已部署UIH Digital PET/CT，将与联影合作提供uAngio、MRI、CT、MRI、DR系统和uAI解决方案。

这些合作证明了联影正在推动医疗领域的变革，同时也体现出该公司在全球范围内提供便捷、优质医疗服务的使命。

联影医疗国际业务总裁夏巨松博士强调了该公司对医疗技术创新的承诺，尤其是在AI领域。他表示："自成立以来，联影一直将创新作为公司发展战略的基石。我们很荣幸我们包括AI在内的先进技术能够得到全球医疗行业领导者的信任。通过将AI整合到医学影像解决方案中，我们提高了诊断的准确性，改善了患者的治疗效果，并扩大了高质量医疗服务的覆盖范围。这些合作展现出创新与合作的变革性影响，为进一步的发展奠定了基础。展望未来，我们将加强与医疗领域主要相关方的合作，为客户提供更高的价值，并坚持履行我们的使命——创造不同，为健康大同。"

联影的影响力已经扩大到中东以外地区。迄今为止，已有超过75个国家和地区的14,000多家医院和机构使用联影的32,000多种产品，该公司的创新技术正在全球临床领域发挥着重要作用。从美国和欧洲，到日本、东南亚和非洲，联影正在推动全球医学影像、AI诊断和治疗能力的进步。

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