Vantage基金会携手菲律宾SOS儿童村，帮扶弱势儿童与家庭

菲律宾马尼拉2025年2月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Vantage基金会(Vantage Foundation)今天欣然宣布与菲律宾SOS儿童村(SOS Children’s Villages Philippines)建立合作伙伴关系。SOS儿童村是一家非政府组织,致力于为失去父母庇护或面临家庭分离风险的儿童提供安全的家庭式照护。



VANTAGE FOUNDATION PARTNERS WITH SOS CHILDREN’S VILLAGES PHILIPPINES TO EMPOWER VULNERABLE CHILDREN AND FAMILIES