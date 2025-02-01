Vantage基金会携手菲律宾SOS儿童村，帮扶弱势儿童与家庭

菲律宾马尼拉2025年2月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Vantage基金会(Vantage Foundation)今天欣然宣布与菲律宾SOS儿童村(SOS Children’s Villages Philippines)建立合作伙伴关系。SOS儿童村是一家非政府组织，致力于为失去父母庇护或面临家庭分离风险的儿童提供安全的家庭式照护。



VANTAGE FOUNDATION PARTNERS WITH SOS CHILDREN’S VILLAGES PHILIPPINES TO EMPOWER VULNERABLE CHILDREN AND FAMILIES

该组织自1967年成立以来，运营着一个全面的项目网络，旨在关爱弱势儿童并扶持处境困难的家庭。其核心工作是通过家庭式照护模式，将孤儿或无法得到父母照顾的儿童安置在SOS儿童村中。

这些儿童村由一个个小家庭住宅组成，每个住宅由一位SOS母亲负责，她为孩子们提供如同亲生家庭般的关爱与照料。孩子们与自己的兄弟姐妹（如果有的话）及其他同伴共同生活，在护理人员的持续支持下茁壮成长。这些护理人员不仅是他们的榜样，还为他们提供情感、教育和心理方面的指导。

SOS儿童村从孩子们年幼时起便一直提供全面照护，直至他们完成教育或培训并长大成人。通过教育支持、职业培训、奖学金和职业咨询等项目，该组织帮助青年人打破贫困循环，赋予他们实现梦想、成为未来社会领导者和贡献者所需的能力和工具。

今年1月，Vantage基金会访问了马尼拉的一个SOS儿童村，亲眼见证了其为弱势儿童和青少年开展的卓有成效的工作。Vantage基金会执行董事Steven Xie回顾此行时表示："SOS儿童村的非凡工作更加坚定了我们支持相关倡议的决心，这些倡议不仅提供照护，还创造机会为年轻人打造更光明的未来。"

菲律宾SOS儿童村慈善与合作部经理Ivy Evangelista表示："我们的合作伙伴关系对扩大我们的影响力至关重要。通过与Vantage基金会这样的组织合作，我们可以为儿童和青少年提供所需的支持，帮助他们建设更美好的未来，打破贫困的循环。"

如需进一步了解菲律宾SOS儿童村的卓越工作以及如何支持下一代，请访问https://www.sosphilippines.org/。如有意建立企业合作伙伴关系，请通过[email protected]与他们联系。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com