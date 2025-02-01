川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓31日綜合外電報導）根據美國有線電視新聞網（CNN）看到的內部電子郵件，多個美國政府機關已要求職員「在今天下午5時前移除電子郵件簽名檔中的性別認同代名詞」。 CNN報導，至少兩個機關也已更新官網上與LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等）群體相關的部分內容。 美國國務院、國防部及國家情報總監辦公室（ODNI）等單位的職員已接獲有關修改電郵簽名檔的指令。通知信函寫說，此舉是配合總統川普所簽署的「保護女性免受極端性別意識形態影響及恢復生物學真相」行政命令。 這項政令稱美國政府的政策「只承認兩種性別：男性和女性」，不過並未特別提及人稱代名詞。人稱代名詞一般包含分別指稱女性與男性的she（她）和he（他），還有以第三人稱複數代名詞they（他們）取代he或she等第三人稱單數代名詞，當作性別中立指稱。 川普長期以來矢言取消聯邦「多元、公平及包容」（DEI）計畫及相關保護措施，他上任後沒幾天便下令讓DEI計畫聯邦雇員放有薪假，並取消在招聘和聯邦合約中使用DEI標準。 一名國務院員工表示，國務院內部有人擔憂今天這道指令可能影響言論與表達自由。 國務院代理管理部門負責人在一封電子郵件中指出，國務院「正在檢視所有灌輸性別意識形態的內部計畫、合約和補助，且將移除有相同（灌輸）行動的對外媒體」。 這封電郵還說，國務院各辦公室「早已收到通知，要求檢視涉及性別意識形態的培訓、表格和計畫」。 國家情報總監辦公室員工本週稍早也收到一份備忘錄，通知他們有指控稱部分情報官員試圖「顛覆」總統「終止」政府內所有DEI計畫的指示。這份備忘錄內容也警告，所有這類通報將會立即上呈督察長調查。 根據CNN看到的副本，這份備忘錄還說，若督察長證實那些指控屬實，涉事人員可能面臨「懲戒處分，包括停止任用」。 國家情報總監辦公室發言人透過聲明回應CNN說：「你所提及的員工通知顯示，國家情報總監辦公室已建立管道供人員通報消息，包括機密資訊，以供進一步評估，這是依照人事管理局（OPM）向聯邦員工發出有關多元、公平、包容和可及性（DEIA）的訊息。」 根據CNN取得的備忘錄，美國衛生及公共服務部（HHS）職員也已收到類似針對DEI計畫的指示，且職員被告知這是配合川普的行政命令。 衛生及公共服務部已奉令在今天前找出所有包含人稱代名詞以及「包容」與「非二元性別」等類似詞彙的合約，以便終止這些合約。 透過 Google News 追蹤中央社 此外，國務院已在官網提供國際旅行資訊的網頁中刪除提及跨性別、酷兒和雙性人的內容，將LGBTQI+改為LGB，且這些網頁現在僅標記sex（出生時的生理性別），而不是gender（基於性別認同的社會性別）。