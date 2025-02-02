塔利班谴责美国关于冻结阿富汗资产的说法

阿富汗塔利班官员星期六(2月1日)谴责有关美国可能重新保管阿富汗被冻结的央行资金的说法，并警告称，任何此类行动都是“不可接受的”。 塔利班领导的经济部发出的警告是回应一份星期五向美国国会提交的最新季度报告。这份报告称，喀布尔政府未得到华盛顿的承认，并受到经济制裁。 2021年8月，在所有美国和北约部队撤离的前几天，塔利班反叛力量重新控制了阿富汗。时任总统乔·拜登冻结了阿富汗央行在美国持有的约70亿美元资产。此外，欧洲国家冻结了约20亿美元。 随后，华盛顿将冻结资金的一半(共计35亿美元)转移到瑞士新成立的“阿富汗基金”(Afghan Fund)。该基金旨在支持贫困的阿富汗人道主义援助，同时确保塔利班无法获得这笔资金，但此后没有支付过任何款项。 其余35亿美元留在美国，用于向2001年9月11日袭击受害者家属对塔利班提起的持续诉讼的可能赔偿金。 “加上应计利息，该基金现已增长至近40亿美元，”阿富汗重建特别监察长 (SIGAR) 在星期五向国会提交的报告中说。“作为当前对外援助审查的一部分，政府和国会可能希望研究将这些资金归还给美国政府保管和控制，”它补充道。 “塔利班不被美国承认为阿富汗政府，被列入美国特别指定的全球恐怖分子名单，并受到美国和联合国的制裁，尽管他们没有合法权利，但是塔利班仍想要这些资金，”SIGAR 强调。 SIGAR提到了唐纳德·特朗普总统上个月就职后发布的命令，该命令暂停了几乎所有的外援三个月，等待审查以确定哪些援助与“美国优先”的政策一致。 事实上的阿富汗经济部驳回了这些反对意见，称冻结中央银行资产损害了他们的国民经济。阿富汗经济部再次发出喀布尔的呼吁，要求国际社会向中央银行归还超过90亿美元，称这属于阿富汗国家，可以在确保货币和经济稳定方面发挥关键作用。 “美国就这些储备的分配、使用或转移采取的任何行动都是不可接受的，” 塔利班的声明警告说。 SIGAR 的报告称，自美国从阿富汗撤军以来，华盛顿已在阿富汗花费了超过37亿美元，其中大部分资金用于联合国和合作机构向阿富汗提供人道主义援助。报告指出，另有12亿美元可供拨付。 然而，塔利班反驳了这些说法，并声称美国的支出对阿富汗经济没有重大影响。 SIGAR 表示，根据联合国的评估，美国仍然是阿富汗最大的捐助国，那里有数百万人需要人道主义援助。