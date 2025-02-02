小红书的“泼天富贵”和DeepSeek的崛起：中共大外宣还是实力加运气？

“我有一次去英国旅游，从携程找了一个讲中文的司机，聊天的时候发现他是香港人，一路聊得还挺开心。他也刚搬去英国没多久，就问我，像他这样的司机除了携程还可以如何揽活。我就顺嘴说了下‘小红书吧？’结果，这个当时还不知小红书为何物的香港司机，现在已经在上面经营得有声有色了……” 定居海外的电子商务业界人士郭薇(应本人要求使用化名)这样对美国之音形容她在英国偶然推广中国社交媒体小红书的一次遭遇。 “如果你根本就不用小红书，只用谷歌搜索中文信息，最后搜到的有用信息都会在小红书上。里面的东西真的是足够大而且足够原创。海外华人和留学生用小红书的太多了，”郭薇说。“比方说我去爱尔兰看一个表演，我看不懂爱尔兰语，到底在说什么呀？小红书上有。我去一个很奇怪的国家，怎么退税，哎，小红书上也有。它牛就牛在，全世界的信息，只要是中文的它都有。” 1月中旬，正值字节跳动旗下社交媒体TikTok在美国面临被禁之际，多达70万自称为“TikTok难民”的美国用户涌入小红书，一举让小红书跃上美国苹果应用商店免费程序下载量榜首。短短几天内，“难民”们在小红书撑起了超过14亿浏览量和超过30万个笔记。“TikTok难民”这一标签的点击量接近2.5亿次，评论超过550万条。在小红书霸榜约一周的时间里，简体中文网络四处可见“泼天富贵”一词，用来形容小红书突然之间迎来的巨大流量。 上海市政府新闻办曾透过其小红书官方帐号表达对“TikTok难民”的欢迎，但这篇贴文发布后仅几个小时就被删除。 中国媒体《观察者网》报道说：“美国政府以及肮脏政客持续对在当地拥有1.7亿用户、广受欢迎的短视频应用程序TikTok围猎打压，但恐怕连做梦都想不到，美国众多‘Z时代’和‘千禧一代’嘲讽技能拉满，他们用实际行动，狠狠扇了这些人一记响亮的耳光。” 美国人一窝蜂涌入，小红书是不是“踩对了点”？ 然而，部分观察人士认为，这一流量激增并非完全自发。在中外互联网社交平台有多年经验和观察的媒体人张丰(应本人要求使用化名)告诉美国之音，他不相信几十万美国人涌入小红书这样的纯中文社交平台是完全的自发行为。 张丰说：“从第一天开始，这就是中共大外宣新转型的一个策划。如果背后没有人策划，TikTok上的美国人没任何可能会忽然在那么短的时间内成群结队跑去一个APP，这个APP的界面语言都不认识。多么明显的一次公关活动啊，简直不能再明显了。” 1月18日深夜，TikTok如预期所说在美国停止服务，该手机程序和网页均呈现“对不起TikTok现已不可用”的信息。不过，就在不到一天之后，根据总统特朗普签署的行政命令，TikTok获得75天宽限期，又重新回到大众视野。 就在停止服务的前几天，TikTok充满了大量用户发布的对它不舍、依恋和伤心的各种视频和文字。拥有35万粉丝的歌手和艺人Emily Senn在一个视频里哭着说：“虽然为了一个APP而哭看起来很蠢，可是几年来TikTok就是我的社区，好像一个朋友，帮我度过难关——疫情、失业、离婚。我在这上面付出了大量心血，这也是我三年来的收入来源，我不知道接下来怎么办，这太不公平了！” 拥有190万粉丝的意见领袖Danisha Carter则毫不掩饰她对美国政府禁TikTok的愤怒和反击：“你觉得我会使用一个中国APP、支持中国政府、反对美国吗？你说对了！中国APP鼓吹共产主义，窃取我的数据，那又如何，我才不在乎！我受够了你们这一套，美国政府和其他人结怨跟我无关！粉丝们，这是我的小红书账号！” 张丰认为这些所谓难民的声音看上去多少有些做作，不知道其中是不是有洋五毛。 “这就是个公关方案，”他告诉美国之音，“最近十年，中国政府在文化领域的方案很专业，细到了毛细血管。他们的团队在进步，共产党最厉害的就是宣传。所谓Tiktok难民都可能是他们公关策略手册里的第一个关键词，公关路线图应该就是先把这个概念丢给意见领袖，通过他们扩散出去。真的和假的，收了钱的和吃瓜群众就会合流。像他们当年的消息树，鬼子来了，消息树一放，各个角落都统一行动。他们显然继承了这个优良传统。” 但曾经在美国顶尖互联网公司任职高级工程师的李彬(应本人要求使用化名)告诉美国之音，小红书登顶美国应用程序商店榜首肯定是由真实用户完成的下载量，因为在苹果商店作弊的可能性几乎是零。 李彬认为，小红书能在苹果商店霸榜，其中有时机的问题，也有自身多年的积累。他说：“苹果商店最常见的一种爆火方式，是几个大V，意见领袖，他们可能在TikTok或者YouTube上面有百万，甚至千万粉丝的。这些人突然之间发出了一个爆款的帖子或者视频，他的粉丝们看了跟着推广，就能把小红书推到前十。接着有后续的一些文章，大部分人看到后跑去下载。然后可能还有媒体报道，更进一步。所以苹果商店能冲到第一，主要是靠市场营销，靠品牌宣传，靠大V以及一些爆款的文章和视频带动，没有别的途径。” 李彬说，小红书的公关每年都在做，现在是“踩到点了”。他告诉美国之音：“其实就是我说的大V的引爆。但是能够引爆是因为里面的炸药足够多。(小红书)有足够多的老外，足够多的懂英文的中国用户，然后里边的社区文化又好。这几个因素加起来，所以没有任何一家别的公司能接得住(突然的大流量)。” 在他看来，小红书霸榜的原因很简单，就是“全世界的TikTok用户都往上面迁移”。他说：“TikTok的大网红在上面发小红书下载链接，这是根本原因。有的网红有一千万粉丝。小红书在苹果商店得第一只需要十万下载。所以如果一个网红歇斯底里的让他全部粉丝都去下载，他一个人就可以把小红书拉到第一。”