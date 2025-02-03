2元乘車｜工聯會倡港鐵、巴士落水幫補60-64歲開支 不撐公僕減薪

新一份財政預算案本月26日公布，2元乘車優惠檢討後何去何從成焦點。工聯會今日（3日）與財政司司長陳茂波會面，提出保持2元乘車受惠對象不變。為節省開支，副理事長鄧家彪建議巴士全面設置分段收費，落車位設拍卡機，「都係俾兩蚊，實際車費不一定是全費」，稱有信心為庫房省過億元補貼開支，並且建議公共交通營辦商將長者半價優惠由65歲下降至60歲，變相多「落水」幫補政府對60至64歲人士的出行開支。 社會其中一個呼聲是公務員減薪，會長吳秋北強調原則上不會支持減薪，認為對財赤「無補於事」，亦會導致本港內需緊縮，不利於經濟良性循環。 2月3日，工聯會與財政司司長陳茂波會面後見記者。（夏家朗攝） 2月3日，工聯會與財政司司長陳茂波會面後見記者，圖為鄧家彪。（夏家朗攝） 倡交通營辦商落水幫補60-64歲開支 全面推分段收費 陳茂波昨日（2日）指社會有共識調整2元乘車優惠，「咩都唔改不可行」，言論引發熱議。今日工聯會與陳茂波會面後見記者，立法會議員鄧家彪強調2元優惠是德政，舉例有老人每日從市區出發，到屯門、上水等新市鎮看護孫子女，故用到2元優惠，實質上對家庭和社會經濟有好處，政府檢討時要考量。 2元乘車。（林靄怡攝） 鄧家彪建議保持2元乘車優惠對象不變，同時巴士全面設置分段收費，在落車位設拍卡機。（直播截圖） 鄧家彪建議保持2元乘車優惠對象不變，同時政府和巴士公司商討仿效港鐵，按照路程和站數設置分段收費，全面在巴士落車位設拍卡機，要求長者下車時必須拍卡才可以享受乘車優惠，解決長車短搭問題，「都係俾兩蚊，實際車費不一定是全費」，即政府補貼車費減少，有信心為庫房省過億元開支。 現時，2元乘車計劃下的大部份公共交通營辦商，包括港鐵、巴士、電車及渡輪營辦商等，已自願為相當部分的長者合資格車程提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠。鄧家彪建議公共交通營辦商履行社會責任，把長者票價優惠適用年齡由65歲下降至60歲，變相多「落水」幫補60至64歲人士出行的公帑補貼開支。 2月3日，工聯會與財政司司長陳茂波會面後見記者，圖為吳秋北。（夏家朗攝） 吳秋北不支持公務員減薪 稱公務員都是「打工仔」 至於社會關注的公務員縮減編制和減薪，鄧家彪建議將公務員職能集中在執法，提升服務效率，適當將部分工作轉移給第三方，如勞工就業服務、職安健等，可交給熟悉勞工市場的非政府機構處理，「就業服務的支出有6至8億，唔係公務員去做，而係交俾勞工團體，一定慳返更多。」 工聯會會長吳秋北強調，原則上不支持公務員減薪。（直播截圖） 不過，工聯會被問到公務員減薪的看法，吳秋北強調原則上不支持減薪，因公務員都是打工仔，減薪對財赤「無補於事」，亦會導致內需緊縮，不利於經濟良性循環。易志明補充，公務員減薪將令「全港300萬打工仔承受減薪壓力」，因私人市場參照公務員薪酬訂立薪資標準。 2月3日，工聯會與財政司司長陳茂波會面後見記者。（夏家朗攝） 郭偉强倡智慧工地項目擴至私人地盤 工聯會郭偉强關注致命職業事故，希望政府繼續增撥資源加強巡查。他指，智慧工地項目的範圍需要擴展到私人地盤，而非僅限於工務工程，有助研發商繼續研究新的安全措施。他亦提醒，今年9月「工傷僱員復康先導計劃」（先導計劃）的三年服務期屆滿，但現時名額未用完，主因是入門門檻太高，雖然已經開放給建築、酒店、飲食、物流等行業，希望繼續擴展範圍，並延長服務期。