中職首名女打擊教練莎菈亮相 分享建立信任感第一步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者謝靜雯屏東3日電）中信兄弟開訓亮點之一，為中職史上首名女性打擊教練莎菈（Sarah Edwards）加入，莎菈入境隨俗拿線香拜拜，表示享受不同的棒球文化和國家，也分享建立信任感的第一步。 兄弟今天在屏東中國信託公益園區棒球場舉行開訓典禮，新聘一軍打擊教練莎菈是「嬌點」，總教練平野惠一透露，去年季後在日本沖繩有碰到莎菈，觀察指導方式，認為是非常有能力的教練，評估之後決定邀請加入教練團。 莎菈具有女壘球員資歷，2023年加入美職費城人隊體系擔任教練，去年沖繩冬季聯盟也擔任打擊教練職務，受邀來中職擔任教練，她自述最重要的原因是愛棒球，同時是喜歡旅行的人，球員時期到全球各地比賽，現在有機會來台當教練，很享受在不同國家、文化當教練。 被問起女性身分在男性為主體的棒球場域，如何在起步建立信任感，莎菈分享，在費城人隊當教練時，雖然還不太會講西班牙文，但就會嘗試用西文互動，傳達出好的意圖，很有心想要幫助球隊、讓球員變得更好。 莎菈自認是謙虛的教練，同時具有棒球方面的知識。她表示來台執教，也希望開始學會講中文，慢慢建立信任感。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 莎菈回憶女壘生涯曾代表義大利隊出賽對上台灣隊，「可能有緣分，繞了一圈來到這裡，也希望未來有機會當中華隊的教練。」 今天兄弟開訓儀式上，莎菈入境隨俗跟著拿起線香拜拜，她表示，台灣當地信仰習俗很特別，可以結合棒球文化很棒，也覺得今天兄弟新人球員菜鳥日的舞蹈表演很有趣。（編輯：張雅淨）1140203