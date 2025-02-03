農曆9天連假帶旺內需 餐飲百貨業績報喜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北3日電）農曆蛇年連假長達9天成功帶旺內需商機，挹注飯店、餐飲、百貨業績，王品集團初二、初三營收均破新台幣億元，春節5日來客逾78萬人次，台北晶華酒店過年檔期營收達1.5億元，遠東百貨全台11家據點總體業績成長近1成。 農曆蛇年連假長達9天，為近年新高，成功帶旺全台內需消費商機，餐飲、飯店、百貨業雨露均霑。 王品集團今天發布訊息指出，全台340多家分店來客熱烈，初二、初三連續2天來客數超過16萬人，單日營收均突破新台幣1億元，創台灣上市櫃餐飲集團的新紀錄。 王品表示，累計初一至初五來客數估超越78萬人次，較去年同期成長，加上外帶年菜、冷凍年菜業績挹注，受惠春節行情，法人也看好王品台灣事業群1月業績將再次改寫歷史新高紀錄。 晶華集團表示，整個過年檔期台北晶華酒店的餐廳內用營收可達3000萬元以上，外帶餐點、外部通路販售也有超過7000萬的業績，客房部分的農曆春節期間住房率已超過9成，平均房價也上看萬元，與去年相比住房率從除夕就開始上揚，過年整體營收有望突破1.5億元大關。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 農曆春節連續9天假期也帶動逛百貨公司的人潮，遠東百貨表示，全台11家據點吸引人潮，再加上低溫助攻帶動買氣攀升，帶動總體業績表現成長近1成，為小龍年業績開出紅盤，其中，家飾禦寒商品成長3成、運動休閒服飾和男女童裝成長達2成，餐飲也有1.5成的增加。 遠百集團指出，高雄大遠百、遠百嘉義因人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」帶來人潮，成長為近3年最佳；高雄大遠百、台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百嘉義，業績都較去年平均成長近2成。（編輯：楊凱翔）1140203