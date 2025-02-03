在數位極權主義（Digital Authoritarianism）日益盛行的時代，人工智慧（AI）已不再只是技術革命的工具，而是成為最有力的政治武器之一。對極權政權而言，控制言論一直是維繫統治的核心要素，而 AI 的發展則讓這種控制變得前所未有地精確、高效且難以察覺。最近，一名 Reddit 用戶對 DeepSeek AI 進行的測試揭示了一種新的審查模式：AI 不再只是拒絕回答，而是先生成內容，隨後由監控機制覆蓋並刪除不符合官方敘事的回應。這一現象並非單一案例，而是極權國家如何運用 AI 監管言論的縮影，它展示了人工智慧如何成為數位極權體制中的核心工具，並預示了一個更加嚴密、難以逃避的監控未來。 在過去，極權國家的言論管控主要依賴於人力審查與傳統媒體的壟斷，這種方式雖然有效，但難以應對當前的數字化社會。在社交媒體與即時通訊軟體的時代，人民擁有比以往更多的管道來交換訊息、組織行動與挑戰官方敘事。這迫使極權國家必須尋找一種更強大、更具適應性的技術來維持資訊控制，而 AI 正好填補了這一需求。AI 監控技術的最大特點在於它的「無形性」——不同於以往封鎖網站或關閉新聞機構的明顯壓制，AI 能夠讓監控變得流暢且不易察覺，進而讓人民在不知不覺中接受政府的敘事，甚至產生一種「這些問題從未存在」的錯覺。 DeepSeek 的審查機制展現了一種值得深思的模式：當用戶詢問某些政治敏感問題時，AI 並非立即拒絕回答，而是先提供一個初步的、看似開放的回應，但隨後這段內容迅速被覆蓋，變成「這超出了我的範圍」之類的標準化回應。這與西方