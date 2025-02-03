特朗普关税主要针对墨西哥、加拿大和中国哪些商品

美国总统唐纳德·特朗普签署行政令，从星期二(2月4日)开始对美国的邻国加拿大和墨西哥，以及中国进口商品加征关税。加拿大和墨西哥迅速宣布了报复性关税，中国说将采取“必要反制措施”。 这些北美国家之间的贸易额现在已经超过中国，2023年总额达到1.8万亿美元。这远远超过了同年美国与中国6430亿美元的贸易额。 特朗普星期六宣布经济进入紧急状态，对来自中国的所有进口商品加征10%的关税，对来自墨西哥和加拿大的进口商品征收25%的关税。从加拿大进口的能源，包括石油和天然气和电力，将被征收较低的10%的税率。 下面是首当其冲将被加征关税的一些进口商品。 一颗“手榴弹”丢进了汽车生产 几十年来，汽车厂商已经建立了横跨美国、墨西哥和加拿大边境的供应链。根据标普全球移动(S&P Global Mobility)的数据，在美国销售的轿车和轻型卡车中，超过五分之一是在加拿大或墨西哥制造的。2023 年，美国从墨西哥进口了价值 690 亿美元的轿车和轻型卡车——比任何其他国家都多——从加拿大进口了 370 亿美元。另外 780 亿美元的汽车零部件来自墨西哥，200 亿美元来自加拿大。例如，福特 F 系列皮卡和标志性野马跑车的发动机来自加拿大。 “发动机、汽车座椅和其他东西在组装成成品汽车之前要多次跨越边境,” 自由派的卡托研究所的贸易分析师斯科特·林西科姆(Scott