中壢天祥醫院2/3開幕 仿日本酒店設計AI智慧醫院

仿日本酒店設計AI智慧醫院，中壢天祥醫院2月3日開幕。（張育美提供） 〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市天成醫療體系新設中壢天祥醫院，將在2月3日（年初六）開張，提供南桃園民眾醫療及看診服務，天成醫療體系董事長張育美在臉書粉專PO文分享表示，天祥醫院各樓層是她參考東京日本皇居前四季酒店設計裝修，導入AI智慧醫療照護系統，並網羅各醫學中心、區域醫院專科醫師到院門診，將提高桃園醫療水準。 天成醫療體系在桃園創院35年，去年8月接下位於中壢區志廣路、正光街口的懷寧醫院，重新設計裝修完成，院內設有內科、外科、心臟科、腎臟科、胸腔科、胃腸肝膽科、神經內科、風濕免疫科、家庭醫學科、復健科、身心科、兒科等科別，民眾即日起可透過天祥醫院官網或下載天成醫療體系APP可線上預約掛號服務。 請繼續往下閱讀… 仿日本酒店設計AI智慧醫院，張育美開箱中壢天祥醫院內部設備和裝潢。（張育美提供） 張育美在臉書以「天祥醫院，好美好美的醫院」宣布天祥醫院2月3日新開張，她抱著愛犬「LuLu」至該醫院開箱表示，很高興天祥醫院2月3日年初六開業，新建天祥醫院時，她多次到東京日本皇居前的四季酒店去考察學習設計裝修，並真的把飯店式設計，融入該醫院各個樓層，不僅裝修時尚，也是AI智慧醫院 ，網羅各醫學中心、區域醫院的專科醫師到院，為鄉親服務，將提高桃園醫療水準。 天祥醫院將以「服務創新」、「智慧管理」和「臨床照護」為核心理念，導入AI智慧醫療照護系統，優化門診、急診、手術、加護病房、病房、長照及遠距醫療等各項設備，藉由智能檢驗、影像、藥局、護理和醫療資訊等解決方案，將智慧醫療與健康照護結合，朝向智慧健康醫院目標邁進。 仿日本酒店設計AI智慧醫院，張育美開箱中壢天祥醫院內部設備和裝潢。（張育美提供） 仿日本酒店設計AI智慧醫院，張育美開箱中壢天祥醫院內部設備和裝潢。（張育美提供） ☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。 ☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法