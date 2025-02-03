台湾知名艺人“大S”徐熙媛因流感于日本猝逝 享年48岁

台湾艺人徐熙媛(艺名大S)因饰演2001年台湾电视剧《流星花园》女主角“杉菜”一角而红遍东亚。星期一(2月3日)，其家人证实她在日本旅游期间因流感并发肺炎猝逝，享年48岁。 徐熙媛的妹妹徐熙娣(艺名小S)通过经纪人证实了大S的死讯。 小S声明写道：“谢谢大家的关心！新年期间，我们全家来日本旅游。我最亲爱、善良的姐姐熙媛，因得了流感并发肺炎，不幸地离开了我们。” “感恩这辈子能成为她的姐妹，彼此照顾、相伴，我会永远感激她、怀念她！珊(徐熙媛小名)～一路好走！永远爱你。Together, remember forever。” 徐熙媛、徐熙娣这对姐妹最初以台湾女子团体S.O.S出道。小S以主持闻名两岸，大S则以多出偶像剧及电影作品巩固了在亚洲影视圈的人气。 大S于2021年结束与中国商人汪小菲11年的婚姻，共同抚养一子一女，之后于2022年和韩国说唱歌手具俊晔(艺名DJ Koo)结婚，至今近三年。具俊晔与大S曾短暂交往，20多年后在新冠疫情严峻时重新联系并共结连理，一度蔚为佳话。 具俊晔向韩国媒体表示“这不是假新闻”，证实了大S的死讯，并说“我不太好。”而大S前夫汪小菲已于星期一晚间抵达台湾，据称争取他与大S所生子女的亲权。 社媒热议大S死讯 中国媒体大举报导日本流感严重性 星期一上午，大S的死讯一经证实，“大S去世”的标题立刻登上中国社媒平台微博(Weibo)热搜排行榜第一名，引起网民广泛讨论与表达哀悼。 微博上疯传一则由导游爆料、大S从发病到过世的时间序。 爆料称，1月29日大S一行人抵达日本箱根时，大S已有咳嗽和哮喘的症状，之后1月30日至31日，大S持续不适，31日被救护车送往医院，随即被送回。导游判断当时病况已相当严重。据该网传信息，2月1号大S全家前往东京都，大S未在东京大医院接受进一步治疗，半夜情况恶化又紧急送医，2月2日上午往生。 该名爆料导游称：“如果有上心，好好看医生，大S是不会死的！” 中国媒体除了报道大S死讯，也同时大举报道日本流感的严重性。标题“正常情况下流感死亡率并不高”的讨论串也登上微博热搜。中国官媒央视报道，日本自去年12月下旬流感患者人数创下新高之后，一些医院和药店出现流感药品短缺的情况。 据日本国立感染症研究所1月31日公布的数据，从2024年9月2日至2025年1月26日，日本国内累计流感病例估计达约952.3万例。 中港台艺人纷纷致哀 曾与大S一起演出电视剧《泡沫之夏》的中国艺人黄晓明星期一在微博发文表示：“此刻还是在震惊心痛之中，无法接受这个噩耗，真的很难受……她的善良，她的仗义，她如同女侠一般为我解围，我一直都心怀感恩。”