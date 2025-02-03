6千萬文宣預算全被砍！李遠：用自己的FB和媒體報導突破書展行銷困境

「2025第33屆台北國際書展」即將在明（4）天開展，文化部長李遠今（3）天傍晚在臉書發文表示，這是在總預算被大幅刪減凍結後的第一場文化活動，「這段時間我會用自己的F B和媒體的報導來增加文宣和行銷功能，以突破文宣費用6000萬元完全刪除的困境」。 圖：擷自李遠臉書粉專 「2025第33屆台北國際書展」即將在明（4）天開展，文化部長李遠今（3）天傍晚在臉書發文表示，這是在總預算被大幅刪減凍結後的第一場文化活動，只能「用無邊的想像，克服遺憾。」、「這段時間我會用自己的F B和媒體的報導來增加文宣和行銷功能，以突破文宣費用6000萬元完全刪除的困境」。 李遠說，雖然我們的年度預被大幅刪減和凍結，直接影響到主辦單位的收入和原本給予民眾的一部份優惠，尤其是針對今年才下降給13至15歲文化幣在書展期間用600，送600的優惠，改變成用2點送1點。但我們要像這次展覽的主題一樣：「想像無邊」，我們要用無邊的想像力克服這次的遺憾，做我們能夠做的事情。 李遠表示，「這段時間我會用自己的F B和媒體的報導來增加文宣和行銷功能，以突破文宣費用6000萬元完全刪除的困境。」也請大家努力分享，成為文化部的宣傳志工，非常謝謝你們。文化界團結力量大。 李遠也列舉這次書展因為預算刪減所受的影響如下： (一) 該部媒體宣傳經費全數刪除，因活動在即，承辦單位前已陸續執行媒體宣傳，媒體宣傳費用改由承辦單位自籌支應。 (二) 原規劃展期間每日發放門票全額抵用金，受預算刪除影響，該部經費整體調配，爰僅於平日發放，即2月4日至2月8日發放。 (三) 原擬加碼13至15歲者於書展期間使用文化幣2點送2點，現維持使用2點送1點。 １．但為了鼓勵大家參加難得一年一度的國際書展，李遠說我們仍然維持以下的優惠活動：於書展展期平日間(2/4-2/8)購買門票入場之民眾，仍然可獲得與門票金額同額之門票全額抵用金券。限入場當日、不限消費金額，一次性全額抵用。 ２．書展期間未滿18歲免費入場，18至22歲使用文化幣亦可免費進場。 ３．書展現場13至22歲使用文化幣2點送1點。 此外，李遠也列舉這次書展特色： １．義大利主題國館：