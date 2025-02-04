报告：中国利用严格的旅行限制来控制维吾尔人

人权观察(Human Rights Watch)组织在星期一(2月3日)发布的一份新报告中指出，中国政府继续对寻求出国旅行或探望居住在新疆的家人的维吾尔人实施严格控制，这家总部位于纽约的人权组织补充说，这些措施侵犯了他们的行动自由。 虽然维吾尔人被允许申请护照并与家人短暂团聚，与2016年以来大规模没收维吾尔人护照相比略有改善，但“中国政府继续剥夺维吾尔人出国的权利，限制他们在国外时的言论和交往，并因与外国有联系而惩罚他们，”人权观察中国研究员亚力坤・乌鲁尧勒(Yalkun Uluyol)说。 乌鲁尧勒告诉美国之音(VOA)，北京利用旅行限制来维持对国内外维吾尔人社区的控制，并试图在新疆树立“一切正常的公众形象”。 据国际特赦组织(Amnesty International)称，自2017年以来，中国已将100多万维吾尔人关进拘留营。2022年，联合国人权事务高级专员表示，北京对新疆少数民族的待遇可能构成“危害人类罪”。 特朗普的上一届政府和前总统乔·拜登(Joe Biden)的政府都对中国对待维吾尔人的方式表示关切，并将新疆发生的事情定性为种族灭绝和危害人类罪。 美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)在担任参议员期间是推动《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)通过和实施的主要人物之一。 根据人权观察的报告，在中国的维吾尔人需要向新疆当局提供详细信息，包括他们的旅行目的，或在国外的家庭成员的个人信息。 获准出国的人必须避免参与政治活动，并必须在规定时间内返回中国，通常是几天到几个月的时间。 人权观察在报告中说，一些维吾尔人表示，地方“当局告诉他们，在同一个时间段，每个家庭只能有‘一人’出行，(而其他人)表示当局还要求他们在获准出行之前提供‘担保人’”，并补充说，不遵守限制可能会导致其家人或担保人受到严厉惩罚。 在旅行期间，维吾尔人必须定期向中国的一名指定官员报告，回国后，当局将收上他们的护照。