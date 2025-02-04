人权观察：北京严控维吾尔人出境，海外维吾尔人生活受持续监控

人权组织“人权观察”(Human Rights Watch)发布的最新报告指出，中国政府对维吾尔族群的出国旅行施加严格限制，系统性剥夺他们的迁徙自由权利。即便有少数人获准出境，他们依然面临严格的审查和监控。此外，海外维吾尔人若参与抗议活动、文化聚会或维吾尔语言学校，也可能被中方使领馆以此为由拒绝发放签证。 报告指出，自2016年中国启动“严厉打击暴力恐怖活动专项行动”以来，新疆当局大规模没收维吾尔人的护照，禁止他们出境与海外家人团聚，甚至判刑惩罚与外界联系的维吾尔人。尽管目前部分维吾尔人被允许申请护照或临时出国，但他们需面临极为繁琐的申请程序和持续的政治监控。 报告的作者在去年10月到今年2月之间访问了居住在加拿大、法国、德国、挪威、荷兰、英国、土耳其、吉尔吉斯和日本这九个国家的23名维吾尔人，以及两名研究海外离散维吾尔人的专家。受访者都有部分家庭成员曾经获准出国短期探亲，或本身曾经参加中国政府主办的新疆旅行团。 人权观察中国部研究员亚力坤・乌鲁尧勒(Yalkun Uluyol)说：“因为中国稍微放松出境限制，有些维吾尔人在断绝音信多年后终于能与海外亲人短暂重聚，但中国政府仍然利用出国限制来压迫境内外维吾尔人。中国政府持续剥夺维吾尔人的出国权利，限制他们在海外的言论和结社自由，并惩罚他们与海外联系。” 出国旅行需受严格审查 不过，只有居住在新疆首府乌鲁木齐和新疆北部另外两个城市的维吾尔人可以出国旅行。中国境内的维吾尔人如果要申请出国旅行，必须向当局说明旅行目的，就算是探亲也要出示海外亲属的邀请函及其个人资讯、地址、就业状态和其他文件。 出境者会被要求不得接触海外人权倡导人士或公开批评中国政府，必须按照指定时间回国。在商务旅行方面，维吾尔人只能前往如哈萨克斯坦等少数特定国家，并且禁止到有大量穆斯林人口的“敏感国家”。 一名居住海外的维吾尔人说，他在分隔八年后终于能够见到母亲，但只能够到母亲可以申请商务出境的第三国见面。他的母亲在获准出国前受到严格背景调查，而且必须同意守封口令。 该名维吾尔人说：“她仅仅获准出国15天。居民委员会和当地警察要求她不得接触'危险人物'，不得说中国政府坏话，而且必须在许可期限之内回国。我希望她能跟我们永久团聚，但我不得不送她回去，否则我们的家产可能被没收，其他亲人恐怕也会被处罚。” 另外一人说，其父亲找到一个公务员作担保人申请出国，但政府只容许他一个人出国，他的妻子在他回国后才能出国。即使父亲通过严格的调查，签字同意遵守各项规定，最后他只拿到一个月的出境许可。 人权观察引述另外一名维吾尔受访者说，他父亲回新疆后，居民委员会、派出所和公安局的几个官员都上门找他，问他见了哪些人，去了哪些地方，还有他跟别人说了什么。他的父亲回应指，他什么人都没有见。背后的原因是他们为了避免关注和中国监控，连维吾尔餐馆都没有去。 为回乡而避开海外维吾尔语言学校和活动人士 一些定居海外的维吾尔人即使持有享受中国免签待遇的外国护照，但他们会被中国境内家属告知，他们需要通过背景调查，并获得家属居住地的居民委员会和警察派出所批准才可以回乡。在回到新疆以后，有些人会遭到当局审问，或被规定入住指定旅馆，而非亲人的家中。 有些海外维吾尔人持有的国籍需要签证才能到中国，他们的申请程序更为复杂。由于必须通过中国驻外使领馆的深入背景调查，审查程序可能长达六个月。 一名海外维吾尔学校的老师对人权观察说，有家长因为把小孩送到维吾尔学校念书，因而导致他们的中国签证申请被拒绝。 该名老师说：“至少有两个学生的家长被中国警方和中国使领馆告知，就读维吾尔语言学校不利于他们和家人（赴新疆）旅行。也有好些例子因为这个理由而办不成签证。现在，许多人不再送孩子上语言学校。我们学校从2014年持续营运至今，但2025年1月已停止营运，因为教室里渐渐没有学生。” 另一人说，近期一场婚礼的主办人要求一些维吾尔倡议者不要出席，因为新郎和新娘的一些近亲常常来回新疆。