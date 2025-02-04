【美國聚焦】美華府空難開始清理 薩爾瓦多願收容美國遣返罪犯 【新唐人北京時間2025年02月05日訊】接下來請看本期的美國聚焦。 美華府空難開始清理 潛水員打撈飛機殘骸 週二，潛水員潛入波托馬克河，繼續進行1月29號，華盛頓特區飛機失事現場的打撈和調查工作。 這起空難共造成67人喪生，目前已確認55名罹難者的身分。 有潛水員表示，許多遇難者仍被安全帶綁住，因此無法立即將他們移出機艙。不過，他們強調，比起速度，「有尊嚴的打撈」出遺體才是最重要的。 薩爾瓦多願收容美國遣返罪犯 川普將做最終決定 週二，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）感謝薩爾瓦多願意接收被美國遣返的罪犯，但表示美方仍需審查這樣做是否符合法律規範，最終決定將由川普總統拍板。 美國國務卿 盧比奧：「這是薩爾瓦多總統（納伊布）布克爾提出的提議。我們當然需要在美方進行研究，這其中涉及法律問題——我們有憲法，也有各種規定。但這確實是一個非常慷慨的提議。從來沒有人這樣做過，以極低的成本來處理美國一些最危險、最暴力的罪犯。」 就在前一天，盧比奧與薩爾瓦多總統布克爾達成協議，薩爾瓦多將接收任何國籍的美國驅逐者，包括因暴力犯罪而被監禁的美國公民。 美國多州推「賞金獵人」法案 懸賞舉報無證客 據外媒報導，美國多個州提出了俗稱「賞金獵人」的法案，要求無證移民孩童按指紋、向執法機關舉報非法移民，如有非法移民落網可獲1,000美元獎金。 如果法案通過，移民政策和執法模式，恐怕出現重大變化。 紐約旅行藝術計劃開跑