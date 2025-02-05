泰国总理在全球不确定性加剧时访问中国

泰国总理佩通坦·钦那瓦(Paetongtarn Shinawatra)星期三(2月5日)开始对中国进行四天的访问，预计将聚焦经贸关系。她此次还将会晤中国领导人习近平。分析人士说，总理还将寻求北京帮助提升中国游客前往泰国旅游的信心。 佩通坦此行时逢中国游客更加担心泰国旅游风险之际。中国电视演员王星1月份在泰国被绑架，并被迫在邻国缅甸的一家诈骗中心工作。 洛伊研究所东南亚项目研究员拉赫曼·雅科布(Rahman Yaacob)说，“中国很担心泰国的情况，尤其是网络诈骗中心，因此泰国总理此次访问是为了向中国保证，泰国人正在尽一切努力处理诈骗中心议题。” 泰国和中国执法部门近几个星期公开联手打击遍布中泰缅边境的几十起网络诈骗行动，包括逮捕一名涉嫌参与绑架中国艺术家王星的男子。 中泰双方官员同意进一步加强打击网络诈骗团伙的合作，包括在曼谷设立协调中心。 泰国那瑞宣大学东南亚问题专家保罗·钱伯斯(Paul Chambers)在书面回复中对美国之音说，“泰国总理可能允许中国警察在泰国更自由地行动，包括与泰国警方进行更正式的合作，并在泰国设立中国警察局。” 在新冠疫情期间，赴泰外国游客数量暴跌，沉重打击了经济。游客数量已开始回升，2024年约有3500万人访问泰国，其中中国游客620多万人。但最近的绑架案构成了新挑战。 华盛顿国家战争学院专门研究东南亚政治的教授扎卡里·阿布扎(Zachary Abuza)说，“恢复旅游业对泰国非常重要，而且由于北京对媒体的控制，他们需要中国政府的支持。” 虽然网络诈骗中心对泰国和中国构成了挑战，但一些分析人士说，这个议题不会根本改变两国关系。 澳大利亚拉筹伯大学研究员亨特·马斯顿(Hunter Marston)在电话中对美国之音说，“(中泰）最近在这方面的一些合作表明，两国将务实处理这一问题，不会让总体担忧影响官方关系。” 改善经济关系 专家说，除了打击非法网络诈骗活动外，泰国总理此次访华还将寻求加强与中国在基础设施建设等领域的双边合作。泰国的钱伯斯说，“泰国可能会为中国提供一些新的基础设施项目选择。” 一个可能性很高的项目是泰国希望2030年前建成的609公里长的高铁项目。这条铁路完工后将穿过邻国老挝，连接泰国与中国南部。 马斯顿说，“高铁将是泰国与中国交往的重点项目，中国认为这个项目有利于其长期的区域互联互通愿景。” 尽管双方有意深化基础设施项目合作，但泰国也面临廉价中国商品涌入构成的挑战。泰国政府去年成立了一个由28个机构组成的工作组，负责审查和修改法规，以遏制廉价中国进口商品对泰国企业构成的威胁。