【唐青看時事】中共設影子法庭 華人竟在美受審 【新唐人北京時間2025年02月05日訊】大家好，歡迎收看《唐青看時事》！今天我們就來扒一扒中共這個「地下司法網」。 你能想像嗎？美國竟然有個不受美國法律管轄的「影子法庭」，而且是中共設立的！這不是陰謀論，而是外媒最新曝光的驚人內幕。 這些所謂的「法庭」，透過商會、同鄉會、非營利組織，滲透華人社區，甚至可以遠端連線中國的法院，在美國土地上審判華人。用的還是中共法律。 這到底是怎麼回事？美國怎麼可能允許這種事情發生？ 美國街頭的「影子法庭」 根據「每日問詢者新聞基金會」的調查，中共透過非營利組織、商會、同鄉會等機構，在美國搭建了一個「地下司法網」，這些組織遍布加州、華盛頓特區、夏威夷和紐約等華人社區密集的地方，表面上是「華人服務機構」，但背後呢？其實是中共司法長臂滲透的前哨站。 我們來看一看，他們是怎麼操作的？ 1. 與中共公安、國安機構共享信息 你以為這些機構只是在幫助華人處理法律問題？其實，他們與中共公安和國安部門直接合作，收集並回傳華人社區成員的個人信息。 比如你曾經向這些機構提交護照申請、駕照更新、房產糾紛資料，這些信息很可能已經回到中共公安的資料庫裡。 2. 在美國境內設立「未經批准」的非法法庭 這些「影子法庭」並不是美國官方承認的司法機構，而是由中共指派的「海外調解員」和「聽證官」運作。這些人完全繞開美國法律體系，直接使用中國大陸的法律規則來裁決案件。 這些影子法庭甚至會對美國華人施壓，強迫他們遵守中共法律。不管你已經移民美國多久，甚至拿了美國護照，都一樣。 3. 遠程連線中共法院，進行跨境審理 這些所謂的「調解員」甚至可以在美國境內，透過視訊連線中共法院，對當事人進行「遠程審判」。