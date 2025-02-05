中國黑幫誘騙上百泰國女子 囚禁海外強迫取卵 【新唐人北京時間2025年02月05日訊】演員王星等大量中國人遭拐騙至電詐園區的事件曝光後，又有消息傳出，中國犯罪集團將泰國上百名女子騙至海外，每個月強迫取卵。 據《曼谷郵報》（Bangkok Post）等多家泰國媒體報導，泰國巴薇娜兒童和婦女基金會創辦人巴薇娜（Pavena Hongsakul）與幾名受害者近日舉行記者會，揭露了這起驚人的跨國拐騙案。 一位化名娜（Na）的受害者在記者會上說，她當初在臉書看到招募「代理孕母」的廣告，廣告稱應徵者每人可以獲得40萬到60萬泰銖（約1.2萬至1.8萬美元）的報酬，她聯繫廣告刊登者，對方告訴她要到格魯吉亞（Georgia）擔任合法的代理孕母，而申請護照和旅行到格魯吉亞的費用，對方都會為她負擔。 娜因此和其他10名泰國女子一起從泰國出發，帶團的也是一名泰國女子，娜事後回想這名女子應該就是替中國犯罪集團做事，她們從迪拜轉機飛到亞美尼亞（Armenia），接著坐火車前往格魯吉亞。 到達格魯吉亞後，娜的護照被沒收，她們十幾人被帶到一處有4棟房子的地方，娜估計這裡約有上百名泰國女子居住。 娜發現這裡根本沒有所謂的代理孕母一事，她和其他受害者聊天得知，這些人也都是被所謂代理孕母的廣告騙來的，但多數人並沒有拿到錢，如果想離開，就要付5到7萬泰銖。 更悲慘的是，被囚在這裡的女子每個月被強迫取卵。巴薇娜說，這些卵子應該是被賣到其它國家用於製造試管嬰兒。 娜的家人後來付了贖金，才於去年9月被救回泰國，回國後她聯繫了巴薇娜兒童和婦女基金會，並最終由泰國警方透過國際刑警組織，營救出3名泰國女子。 巴薇娜表示，目前仍有上百名泰國女子被困在格魯吉亞，並呼籲中共當局面對這一案件，協助打擊這些中國犯罪集團。 中國犯罪集團在東南亞的綁架案件，近年屢屢發生，中國演員王星、男模楊澤琪不久前從緬甸詐騙園區獲救後，涉嫌拐騙王星的重要嫌犯「顏十六」， 已於1月25日被押解回中國。據悉，顏十六真名叫顏文磊，曾是中國大陸導演，被他騙至緬甸詐騙園區的中國演員，至少已有9人。 一位逃出詐騙園區的中國商人曾在網上透露，緬甸詐騙園區的幕後老闆都是中國人，被抓的永遠都是小頭目。他說，「真正的幕後老闆，大家永遠都不知道是誰，真的不知道，所以被抓的永遠都是小頭目。他後面還有很深的水。」 （責任編輯：文彬） 王星詐騙案要犯 顏十六被押解回國 真實身分曝光