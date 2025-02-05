穀子「T子%%走」談當代性關係 書迷買來當女兒教材

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者王寶兒台北5日電）交友軟體是現代人結識他人的橋樑之一，漫畫家穀子作品「T子%%走」敘說女主角遠赴日本，透過交友軟體「約砲」趣事，讓性事不再難以啟齒，還有讀者買給女兒以此開啟教育話題。 「T子%%走」（限制級作品）除曾入圍金漫獎年度漫畫獎外，也售出日文版權，穀子另1部4格漫畫系列作品「無能戀愛諮商中心」也是熱門作品，穀子今天以「日本滑滑滑！『T子%%走』的實地取材之旅！」為題，在台北國際書展與轉角國際udn Global主編七號對談，並開放簽書。 「T子%%走」目前出版至單行本第2集，第1集開頭敘說女主角T子在友人建議下，特別前往日本運用交友軟體尋覓帥哥「約砲」，而第2集則是以「約砲」結合旅行過程，跳脫交友軟體方式。 穀子分享，「T子%%走」當初是畫給朋友的故事，女主角原型揉合身邊多名朋友還有生活圈結識的人，「可以說是我所感受到的、我們這代年輕女生形象的角色。」故事將在第3集完結，也將在漫畫中談到更多結識新朋友的管道。 為了故事取材，穀子在2023年底前往日本打工度假1年，因此體驗許多日本邂逅新對象的方式，她今天分享，像是相席屋、立食居酒屋、婚活派對、搭訕等，都是她在取材期間嘗試體驗過的活動，T子的冒險故事建立在許多未知的知識上，在誤解、誤會出現下，讓故事得以繼續進行。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 相席屋將是第3集中出現的場所，穀子說，日本相席屋通常結伴同行，這類實體管道還是日本當地較為熟悉認識新朋友的方式，搭訕風氣與台灣較為不同，走在路上與路人對眼，也許就會開啟一段對話，婚活派對相對台灣來說，就是「相親活動」的意思，但現今日本人報名參加也並非一定以結婚為前提。 今天簽書會上座無虛席，有讀者舉手分享自己是特別請假前來，因體察台灣對於性事的討論風氣還是趨於保守，在看到「T子%%走」特別驚奇，購書後預計分享給尚未成年的女兒，讓她提前了解性事議題。（編輯：龍柏安）1140205