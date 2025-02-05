讓世界看見台灣！紐約經文處迎「外交小尖兵」 【新唐人北京時間2025年02月06日訊】週三，駐紐約台北經濟文化辦事處，迎來了中華民國的「外交小尖兵」，「小尖兵」此行將拜訪美國政府機關並進行學術交流，讓世界看見台灣，來看記者報導。 記者：「由中華民國外交部和教育部聯合舉辦的『外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動』優勝隊伍一行12人，2月3日至13日來美東參訪，首站抵達紐約。」 駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強：「增廣他們的見聞之外，跟（美東）這邊的一些學校、智庫、或團體有一些交流活動，讓（美國）這邊的人更了解台灣，同時也讓台灣更了解美國。」 這次的小尖兵訪問團總共有5團，目前，美東訪問團的行程包括：參訪美國國務院、國會，參訪常春藤名校——哈佛大學等。美西訪問團將到訪加拿大溫哥華、美國西雅圖和舊金山。 紐約大學學生Miranda Gircia Santos：「學生們都非常可愛，他們來都讓我也想去（台灣旅行）了。」 此前一天，「小尖兵」和世界青年聯盟、紐約市府機構展開交流，並到訪了紐約大學（NYU）亨特學院。 外交小尖兵訪問團團員徐唯珊：「昨天我們到訪亨特學院和他們的學生交流，讓我印象深刻的是，他們（可以）講中文。」 外交小尖兵訪問團團員李方逸：「（這裡）有不同民族的人，很有趣。」 外交小尖兵訪問團團員廖禹宣：「希望學習外國更多的新東西和不同的文化。」 全體人員：「新年快樂。」 新唐人電視台記者于良、陳勝緒紐約採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/05/a103956185.html