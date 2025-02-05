【新聞大家談】新貿易戰開打 中共嚇怕 【新唐人北京時間2025年02月03日訊】大家好，歡迎收看《新聞大家談》，我是扶搖。今天是2月3日，週一。 本期節目的嘉賓是：美國應對中共當前危機委員會委員林曉旭博士；美國信息與戰略研究所經濟學者李恆青先生；時事評論員、資深政經分析師秦鵬先生。 今日焦點：大S急逝 流感併發肺炎 疫情來襲？美國掄關稅大棒 加墨挨打；對中國徵10%關稅 影響有多大？ 【大S感染流感併發肺炎急逝 疫情來襲？】 3日早上，藝人大S徐熙媛因為感染「流感併發肺炎」過世，享年48歲。 妹妹小S徐熙娣透過經紀人證實這個消息，說「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。 中國新年前後，大陸各地爆發多種傳染病疫情，醫院重症多，去世的也多。1月16日，中共國務院聯防聯控機制疫情防控組忽然發布通知，要求做好2025年過年前後的防疫工作，還要求加強口岸、旅行、住宿、餐飲的疫情防控，並提及新冠病毒（中共病毒）。《新華社》罕見地在網站首頁及時報導。 而《大紀元時報》此前報導過，大陸一些孩子因感染流感病毒後，導致急性壞死性腦病去世，醫學界認為是流感病毒中最嚴重的併發症，從發病到死亡前後只有一天時間。 1. 林曉旭博士，這次大S感染的就是「流感併發肺炎」，這就是「流感併發症」嗎？