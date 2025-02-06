看見毛里塔尼亞．三｜肥胖為美、離婚為榮？年輕女性：我們在進步

以肥胖為美、以離婚為榮、接納一夫四妻、全靠男性供養——在很多人的刻板印象中，生活於非洲西部國家毛里塔尼亞（Mauritania）的女性，有着相當獨特的審美標準、價值觀念、生活追求。然而，當《香港01》記者踏足當地採訪時，卻在中產階層和年輕女性當中，得到了截然不同的說法。她們希望，外界對家鄉的刻板印象再少一些，看到的進步與希望再多一些。 「看見毛里塔尼亞」系列報道之三 翻譯白思美與一群剛放學的高中女學生，每位女孩的體型都勻稱健康。（歐嘉樂攝） 以肥胖為美？ 在Google搜尋「毛里塔尼亞女性」，瞬間出現「催肥」、「恐怖增肥」、「以胖為美」、「增肥營」等詞條。很多文章言之鑿鑿，聲稱當地女性從五歲開始就被強迫進食，即「強制催肥」（Leblouh/Gavage），平均一天需要喝下20升的牛奶、蒸粗麥粉、花生油和純動物脂肪；就算吃到反胃、嘔吐，也要強忍吞下自己的嘔吐物。 據說「強制催肥」做法可以追溯至11世紀，如今當地460多萬人口中，過半女性超重，其中兩成屬於「嚴重肥胖」。身處毛里塔尼亞的街頭，也確實可以看到身穿層層疊疊罩袍的女性普遍較為肥胖，年長的尤甚。然而，當《香港01》記者嘗試探尋更多「催肥」文化時，卻在中產階層和年輕族群當中，得到了截然不同的說法。 「在毛里塔尼亞，肥胖被視為美麗和富裕的象徵。」23歲的白思美是位翻譯，她用流利的普通話解釋道，之所以形成這種觀念，源於當地國土乾旱貧瘠、糧食常年不足，而身材肥碩就成了家庭富裕象徵，有利於女性更好地婚嫁。而她是新一代的毛塔女性，她在首都努瓦克肖特大學中文系本科畢業後，遠赴中國浙江師範大學交流了一年，想法不太一樣：「外國女生可以上大學、工作，她們不需要那麼胖（來嫁人），我們的想法也改變了。」 Mana是白思美的母親，小時候曾遭遇「被催肥」的痛苦經歷。「吃很多乳酪、很多米飯、很多肉，一天喝10升的牛奶，喝不下去就吐，吐了再被媽媽強制灌下。」Mana是笑着回憶的，但聽得人心頭一緊：「我有時候會哭，但我的媽媽和阿姨就會一直打我們，打到我們繼續吃。」她十分厭惡這樣的「習俗」，並暗暗發誓不能讓自己的女兒經受這些苦楚；因此，白思美家中的四姊妹，沒有一個經歷過催肥。 21歲的Mariem Lemche是當地的大學生，出生於中產家庭的她同樣未遭受過催肥，但她曾聽祖母說過，年輕時見過一個女孩被家人帶走強制催肥，「在幾個星期後，她去世了。」昔日，因為過度催肥導致死亡的女孩案例並不罕見，「但過去10年間已經停止了強制催肥，至少在城市沒有，可能一些鄉村還會存在。」她問過許多不同年齡的朋友如何看待肥胖的女性：「她們大部分表示抵觸，認為它不健康、沒有吸引力，並且更顯老。」 31歲的Mariem Horma是毛塔一間私立診所的普通科醫生，同時也是社交媒體的KOL（意見領袖），常在網上科普「肥胖」如何危害女性身體，例如出現肝功能障礙、糖尿病、高血壓、關節炎、以及不孕不育等問題。她向《香港01》記者補充催肥文化曾經盛行的原因：肥胖會令女性看起來更成熟，這樣女孩就能更早出嫁，以節省家庭開支。她形容這是一種過時的刻板印象，如今當地男性和女性的審美標準都發生了變化，因為互聯網絡的普及和社交媒體的流行讓大家有了更多的審美參照，現在很多女性都會去健身房，就是為了讓自己看去來更苗條、更年輕，「『催肥』已經無關緊要了。」 然呢人，「以肥為美」畢竟是傳承了近千年的審美標準，並非一朝一夕就能改變。在努瓦克肖特的街頭，記者遇到一群剛剛放學的女高中生，她們熱情地對鏡頭擺出各種Pose，看起來非常瘦削。她們羞澀地說：「胖胖的女生好看，我們太瘦了，不好看。」19歲的Fatimetou表示：「我們吃得很少，因為我們沒有胃口，但媽媽會每天打罵我。」20歲的Nayt提到，有些女生為了多吃一些，會購買用於牛馬等牲口的開胃藥物。 Mariem Horma解釋道，那些藥物通常是類固醇或補充劑，可以增進食慾讓人吃得更多。此外，「淺色的皮膚是這裡的另一個審美標準。」據Mariem Horma觀察，當地有些女性甚至會使用類固醇來漂白皮膚，「這些都是非常不健康的。」 以離婚為榮？ 毛里塔尼亞是伊斯蘭國家，當地約96%人民信奉伊斯蘭教。伊斯蘭教的婚姻觀相較其他國家而言，主要有兩大不同：第一，奉行一夫多妻制度，每個男性最多可以娶四個老婆；第二，允許但不提倡離婚，就算離婚，也只允許丈夫單方面宣布結束關係，妻子則需通過法律程序請求法官裁定。然而，在如此宗教背景下，毛里塔尼亞的離婚率卻高達20%，許多女性一生可能經歷3至5次婚姻，當中不少人在離婚後還會舉辦派對慶祝自己恢復單身；當地甚至衍生了「離婚市場」，讓離婚女性販賣上一段婚姻的家居用品，從而慶祝新生。 在當地離婚，夫妻都不需要去法院，也不需要簽字，甚至不需要經過「冷靜期」，只要雙方達成口頭協定即可。「離婚沒有什麼大不了，這是一個事實，我國的女性有這種堅強、超然和獨立的態度。」Mariem Horma認為，這並不代表「離婚」是件愉快的事，「但我們知道如何重新開始。」至於「慶祝離婚」，她說是個古老傳統，原意是親朋好友希望藉此激勵離婚女性，但由於可能造成對前夫的不尊重，「大多數的家庭都不再慶祝了。」