美国国际发展署的突然关闭引争议，反对者担心会让中国“趁虚而入”

美国国际发展署这个星期早些时候的突然关闭和国务院对对外援助资金的冻结在美国国内引起了争议：支持关闭国际发展署的人认为，这个项目存在严重“浪费和滥用”，关闭是为了问责。反对者则担心，在全球范围内对这些援助项目的资金冻结可能会让中国和俄罗斯这样的国家“乘虚而入”。不过，美国之音采访的专家指出，北京自身的经济困境和理念可能会限制其填补这一空缺的能力。 被控“浪费和滥用”，国际发展署遭关闭 星期一(2月3日)，美国对外援助项目的美国国际发展署(USAID)的办公大楼被关闭，雇员被锁在办公室外，也无法进入计算机系统。 “USAID是个犯罪组织，”被美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)指派领导政府效率部(DOGE)的亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)星期日在社交媒体平台X上写道，“现在是让它死掉的时候了。” 美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)日前也批评美国国际发展署常常不听从国务院的指示。“这些是纳税人的钱，我们欠美国人民的，要保证我们在海外花的每一美元都用在某些推进我们的国家利益的事情上。” 他说。 目前，国务院正在努力召回美国国际开发署在全球范围内执行海外任务的所有工作人员。特朗普行政当局正采取步骤将该机构的职能纳入国务院。 根据特朗普上星期签署的命令，国务院还暂停了美国对外援助资金90天，以审查这些援助计划是否符合政府政策目标。 白宫星期一发布了一份清单，列举了其所称的在国际发展署存在的“浪费和滥用”(waste and abuse)情况，其中包括拨给生态健康联盟(EcoHealth Alliance)的“几百万”美元。该机构和中国武汉病毒研究所有合作。武汉病毒研究所被怀疑和2020年的新冠疫情爆发有关，但这一指控尚未获得科学界的广泛认可。中国政府也拒绝承认这一指控。 清单上的其他指控还包括用于“促进塞尔维亚工作场所和商业社区的多元化、公平性和包容性”的150万美元；为越南电动汽车的发展支出的250万美元；用于爱尔兰的“多元、平等和包容音乐剧”的七万美元；用于哥伦比亚的“跨性别歌剧”四万七千美元；用于危地马拉的性别改变和“LGBT活动主义”200万美元以及用于埃及的旅游业的六百万美元等。 白宫的声明说，“在特朗普总统的领导下，浪费、欺诈和滥用行为将结束。” 1961年，约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)总统签署了国会通过的《1961年对外援助法》(Foreign