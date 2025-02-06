【唐青看時事】川普重整世界秩序 打造新美國 【新唐人北京時間2025年02月06日訊】大家好，歡迎收看《唐青看時事》。今天，我們帶你解析川普2.0，如何用極限施壓、地緣戰略、美國優先，打造新美國，並讓世界格局翻天覆地。 今天焦點：華爾街，為什麼突然倒向川普？哥倫比亞，為何24小時內從強硬抗美變成低頭認錯？北約盟友，面對川普「美國不再當冤大頭」的宣言，該何去何從？這不只是政權輪替，而是全球秩序的重整。 大家還記得嗎？2016年、2020年的時候，華爾街那些金融大鱷們，對川普是避之唯恐不及。 當時的美國商界信仰的是什麼？「全球化」、「環保至上」、「多元共融」，這些大企業老闆們幾乎一面倒地站在川普對立面。甚至砸下大筆選舉捐款，只為了擋住川普的路。 但到了2024年，畫風突然變了。 這些當年反川普的企業大佬，怎麼突然變成了他的金主？ 甚至爭先恐後地擠進川普的就職典禮，公開站台？ 商界的「幻滅四年」 這四年，到底發生了什麼事，讓華爾街徹底轉向？ 簡單來說，就是：氣候政策失控、DEI崩盤、監管風暴，讓企業不堪重負。 美國政府四年前開始推動「綠色能源轉型」，大公司們紛紛加入所謂的「氣候聯盟」，結果呢？減碳目標定得超高，但政府補貼跟不上，導致企業成本大增。 摩根大通、花旗、美國銀行等巨頭，一開始還信誓旦旦要為環保出力，後來發現，這根本是「花錢買罪受」。2024年，他們一個個退出了氣候聯盟，表示「我們還是先活下來再說吧」。 再來就是「DEI變DIE」的崩盤。 什麼是DEI？就是「多元化（Diversity）、公平（Equity）、包容（Inclusion）」這套政治正確話術。 上一屆政府強推，企業不敢不從，結果呢？HR開始按照種族比例聘人，業務能力反而變得次要。 這波「多元化革命」最後怎麼收場？2023年，美國最高法院裁定，大學招生不能考慮種族背景，企業界嚇得立刻跟進，把DEI計劃往後丟，甚至直接砍掉。 最後，還有監管風暴。 政府嘴上說要幫助企業，實際上卻對大企業加強監管、提高企業稅，還主導了一個全球最低企業稅率協議，導致企業利潤大縮水。