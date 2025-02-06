泰國對緬甸邊境斷電斷網 副總理強調打詐決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）泰國政府打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。泰國副總理普譚今天赴邊境地區視察，強調泰國打擊詐騙集團的決心。 中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。無獨有偶，台灣火舞表演者謝岳鵬也被拐到詐騙園區，在台泰警方合作下，也在1月中旬獲釋。 相關新聞重挫中國遊客赴泰信心，近日中國人到泰國的機票和旅行團爆出退訂潮，重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。 泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，其中包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。 斷電斷網行動昨天開始進行，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）今天赴達府（Tak）的美索地區（Mae Sot）視察相關工作，他強調，相關單位一定要嚴格執行任務，以解決人口販運的問題。 普譚指出，外國人現在都會走天然通道進入緬甸，因此他要求軍方、邊境警察和區域警察執行「封鎖、停止、安全」（Seal Stop Safe）行動，加強巡邏邊境，防止外國人穿越邊境。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 他也提到斷電、斷網和斷油措施有助於打擊跨境犯罪行為，是維持國家安全的重要基礎。他指示達府電力公司以及國家廣播及通訊委員會（NBTC）密切注意相關狀況。 此外，泰國總理貝東塔（Paetongtarn