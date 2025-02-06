泰国总理访中会晤习近平 聚焦贸易与网络诈骗问题

中泰舆论近来高度关注旅游安全、电诈丑闻和人口贩运等社会问题，在此背景下，中国国家主席习近平星期四(2月6日)在北京向泰国总理帕东坦·西那瓦(Paetongtarn Shinawatra)表示，中泰两国应深化互信，扩大合作，以应对日益增加的全球不确定性。 帕东坦·西那瓦于2月5日至2月8日对中国进行正式访问。这是她自去年8月上任以来首次访问中国，标志着两国建交50周年。 习近平列举了计划连接曼谷与中国西南部昆明的高铁项目，并表示数字经济和电动车是进一步加强合作的其他领域。 中共官媒新华社援引习近平的话说：“面对百年未有之大变局，中泰双方要巩固战略互信，坚定相互支持。” 他的讲话是在美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)决定对从中国进口的产品加征10%关税之后所发表的。 网络诈骗和安全问题最近成为中泰两国间关注焦点。特别是在中国演员王星以演出工作的名义遭诱骗至泰国，随后遭绑架至缅甸电诈园区之后。王星女友高调求援的过程，使电诈和人口贩运问题受到更多关注。 泰国担忧此事件对其重要的旅游业带来影响，正积极缓解中国游客的安全疑虑，因为中国游客是泰国最大来源的访客群体。 “泰国政府最重视的是来泰旅游的民众和游客的安全，”帕东坦表示，并补充说两国将合作建立预警系统，以打击犯罪。 “泰国愿意与中国合作，严厉打击经由泰国运作的犯罪活动。” 泰国政府星期二表示，将切断部分与缅甸接壤地区的电力供应，以遏制诈骗园区的活动。 对此，习近平表示，“中方赞赏泰方采取有力措施打击网赌电诈，双方要继续加强执法安全和司法合作，维护人民生命财产安全。” 此外，这星期泰国一个关注妇女权益的帕维纳基金会(the Pavena Foundation)披露，泰国上百名女子应征脸书上的代理孕母招聘广告，结果遭中国犯罪集团欺骗，被带往欧亚交界的乔治亚囚禁，并被强迫每月取卵。 此案涉及严重的犯罪行为，泰国警方正在进行扩大调查，并寻求国际刑警组织的协助。在帕东坦访问中国前夕，该基金会呼吁泰国政府寻求中国的协助，打击这些中国犯罪集团。 (此文参考了路透社的报道。)