堅持台灣研發！華碩AI旅拍神機Zenfone 12 Ultra全面進化

2/7首賣日購機限定好禮(總價值NT$8,570) 老用戶舊換新最高折抵破萬元 華碩最新AI旅拍神機Zenfone 12 Ultra開春問世！採用Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite處理器，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端/地端自由切換；AI旗艦攝影再進化，六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，較前一代整體提升66%，出遊捕捉動態畫面更清晰；AI即時通話口譯2.0及AI錄音筆記2.0，讓旅遊溝通無礙。華碩全球副總裁林宗樑表示：「堅持台灣研發的使命感驅使我們不斷努力，這一路並不容易但我們走到了現在，Zenfone 12 Ultra是華碩推出手機10年以來的最佳作品，將『AI應用』、『AI生活』及『攝影』在新一代Zenfone上完美實踐。」 Zenfone 12 Ultra提供冷杉綠、櫻花白、檀木黑三款絕美配色，2月7日18：00全台開賣，2月14日電信上市，指定資費0元起*，3月15日前全通路購機登錄送NT$2,000 DJB eSIM國際網路吃到飽，ASUS手機專賣店加贈延長保固一年(價值NT$3,690)，詳情請參考：Zenfone 12 Ultra登錄送；2/7首賣日ASUS手機專賣店專屬活動，現場加碼送總價值NT$2,880限量開賣禮(65W GaN充電器、手機保護貼**)；Zenfone老用戶舊換新再享限量加碼NT$8,888，最高折抵破萬元***。4月30日前預約Zenfone 12 Ultra新機體驗計畫，免費試用７天，深度體驗Zenfone