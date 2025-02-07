大企业预计中国经济短期内无法复苏 加剧对贸易紧张的悲观情绪

法国烈酒生产商保乐力加(Pernod Ricard)和丹麦啤酒巨头嘉士伯(Carlsberg)星期四(2月6日)警告，他们几乎没有看到中国消费者需求回升的迹象。在企业高管们试图应对全球贸易紧张局势升温之际，这加剧了对2025年前景黯淡的悲观情绪。 过去一年来，中国消费支出疲软一直是奢侈品、消费品和服装制造等行业的主要担忧。此世界第二大经济体仍深陷在青年失业和房地产危机中。 2024年下半年，北京推出多轮刺激措施，希望提振房地产行业以摆脱长期低迷的局面，但企业高管们仍未看到显着的经济复苏迹象。 嘉士伯首席执行官雅各布•阿鲁普•安德森(Jacob Aarup-Andersen)表示，去年其最大市场中国的需求依然低迷，导致啤酒销量下降，该公司预计该挑战仍将持续。 “我们预计(中国)经济不会发生明显变化。现在说这个还为时过早，”他在电话会议上对分析师表示。 嘉士伯估计，2024年中国啤酒市场萎缩4%-5%，中国餐厅、酒吧和其他场所以及亚洲其他市场的啤酒销售皆非常疲软。 在全球企业评估美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)贸易措施的潜在影响之际，中国经济的长期低迷让企业面临的挑战加剧。 特朗普已对中国进口商品加征10%的关税，并威胁从3月1日起对墨西哥和加拿大进口商品征收25%的关税，还对欧洲发出类似关税措施的警告，这引发了人们对贸易冲突将加剧通胀并损害全球经济的担忧。 嘉士伯的阿鲁普•安德森表示，中国批发商和零售商在农历新年假期前已经储备了货品，“让我们看看(最终)销售的情况如何”。 但保乐力加公司表示，初步迹象表明，今年中国春节市场需求非常疲软，礼品销售大幅减少。 这家西方第二大烈酒制造商提前公布了半年业绩，报告其在中国的销售额大幅下滑25%，在美国销售额下滑7%，并警告今年的销售额将出现个位数的下滑，而此前预期为温和增长。 保乐力加的前景恶化主要归因于中国对干邑白兰地征收关税。在欧盟对中国进口电动汽车征收关税后，北京以对欧洲进口的干邑白兰地加征关税作为响应。此外，受到韩国政治局势的影响，亚洲旅游和零售业的疲软加剧，也被认为是一个因素。 该公司目前还面临美国对墨西哥、加拿大和欧盟征收关税的威胁，这将影响从爱尔兰威士忌(如Jameson)、加拿大威士忌到龙舌兰酒品牌如Codigo 1530等产品。 保乐力加表示，如此激烈的地缘政治不确定性迫使其重新审视其指导方针。 中国的销售波动 服饰商加拿大鹅控股公司(Canada