新西兰：库克群岛总理访中国示好，令惠灵顿方面“措手不及”

新西兰当地时间星期五(2月7日)表示，库克群岛计划与中国签署一项重要协议并颁发自己的护照，这令新西兰方面“措手不及”。 新西兰外交部长温斯顿·彼得斯(Winston Peters)说，库克群岛事先并没有与他磋商。库克群岛是一个自治的太平洋小岛国，与新西兰有“自由联系”关系。 惠灵顿向这处前附属地提供预算支持，并协助外交和防务。库克群岛的17000人拥有新西兰公民身份。 彼得斯在接受Newstalk ZB电台采访时说：“这件事发生得突如其来。” 他说：“首先是要求另有护照，–可以这么说吧，就我们的宪法安排而言，这可是戏剧性的，另外还有即将对中国的访问。” 库克群岛总理马克·布朗(Mark Brown)说，他将从星期一开始率领代表团对中国进行为期五天的国事访问，并与北京签署《全面战略伙伴关系共同行动计划》。 他星期四为这次访问做了辩护。他说，访问目的是扩大经济机会，“同时确保我们的主权和国家利益保持在首位。” 彼得斯说，布朗的这次中国之行“让库克群岛人民和我们自己都措手不及。”他补充说，惠灵顿数月来一直在询问信息，但是该信息并“没有与我们或库克群岛人民分享”。 这次访问发生在敏感时期。中国正在具有战略重要性的太平洋地区争夺外交、经济和军事影响力，挑战传统的美国、新西兰和澳大利亚的影响力。 库克群岛总理布朗在星期五发表的一次采访中说，他如今已经放弃了他的护照计划，因为新西兰“露出了它的牙齿”，也就是表示了愤怒和威胁，新西兰方面警告说，任何获得该岛护照的人，都将失去其新西兰护照。 布朗对《库克岛新闻》(Cook Island News)说，他从来也没有打算把库克群岛的护照当作是旅行文件，他只是将其描述为识别库克群岛人民身份的一个方式。 他说：“我们不希望破坏我们的人民和库克群岛人的安全。我们如今将把这个问题搁置起来。” “我想说，此刻对我们来说，这已被排除出桌面了。” (本文依据了法新社的报道。)